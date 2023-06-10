«Самолет» просит посадки

Один из крупнейших российских застройщиков ГК «Самолет» собирается зайти в Пермский край. «Самолет» стал партнером пермского разработчика решений для «умного дома» — компании Unicorn, а теперь присматривает в краевой столице участки для застройки. В «Самолете» планы относительно Прикамья не комментируют, но, по данным «Ъ-Прикамье», группа уже изучала участки бывшего аэропорта Бахаревка и микрорайона ДКЖ, планируемого к развитию. Эксперты полагают, что в случае захода в Пермь «Самолет» может ежегодно сдавать в городе по 30–50 тыс. кв. м жилья и даже более, чтобы не «сломать» рынок. Заинтересовать девелопера могут крупные участки, где можно построить около 100 тыс. кв. м жилья.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Компания Unicorn — пермский разработчик решений для «умного дома» — стала стратегическим партнером федерального девелопера «Самолет», сообщается в пресс-релизе минэкономразвития Пермского края. В частности, об этом говорил глава ведомства Эдуард Соснин на недавнем форуме недвижимости «Движение» в Сочи.

По данным сайта Unicorn, компания внедрит свою облачную платформу UJIN для «умных» зданий во всех новых проектах группы «Самолет». Компания Unicorn, основанная пермскими предпринимателями Алексеем Южаковым и Светланой Перминовой, занимается разработкой облачной платформы для «умных» зданий и линейки IoT-устройств для «Умного дома», продвигаемых под брендом UJIN.

По сведениям «Ъ-Прикамье», ГК «Самолет» не только начала сотрудничать с пермским Unicorn, но и планирует «зайти» на строительный рынок города. Девелопер уже рассматривал несколько участков для жилой застройки в Перми, в том числе территорию бывшего аэропорта Бахаревка и участки в микрорайоне ДКЖ. Однако федерального застройщика больше заинтересовало освоение микрорайона ДКЖ.

Этой весной информированные источники уже сообщали о возможном приобретении «Самолетом» территории бывшего аэропорта Бахаревка в Перми. Этот актив в 40 га девелопер мог приобрести у местного бизнесмена Максима Итунина. Участок на Бахаревке господин Итунин купил у холдинга «Сатурн-Р» в 2023 году, но о планах на него не распространялся. Концепция освоения микрорайона ДКЖ представляет собой застройку территории в 40 га, ограниченной улицами Барамзиной, Герцена, Локомотивной, Гатчинской, Переселенческой, Зои Космодемьянской и Парковым проспектом. Там планируется возвести не менее 200 тыс. кв. м жилья и объекты социнфраструктуры. Участки будут разбивать на лоты и выставлять на торги.

В ГК «Самолет» возможность захода в Пермь комментировать отказались.

Как указано на официальном сайте ГК «Самолет», география деятельности группы включает Московский регион, Санкт-Петербург, Ленинградскую область и Тюмень. «Самолет» входит в топ-10 крупнейших застройщиков страны. По сведениям «Ъ», основными владельцами девелопера выступают экс-миноритарий «Русской аквакультуры» Михаил Кенин, бизнесмен Павел Голубков и совладелец ГК «Киевская площадь» Год Нисанов.

Отметим, на пермском строительном рынке работает немало иногородних и федеральных девелоперов, среди них московский «Кортрос», удмуртские «Талан», «Уралдомстрой» и «Зардон-групп», краснодарский «Девелопмент-Юг», питерский «Петрострой». Московская группа «ПИК» построила в Перми ЖК «Грибоедовский». Японская корпорация Yunika купила у «Треста №14» участки на улицах Рязанской и Толмачева, но пока не может приступить к их застройке.

Федеральные девелоперы, оценивая привлекательность города для того, чтобы начать там деятельность, изучают спрос на жилье, говорит гендиректор «Стройпанелькомплекта» Виктор Суетин. Пермский край стабилен в объемах многоквартирного жилищного строительства — в последние годы в регионе сдается примерно 600–700 тыс. кв. м многоквартирного жилья (остальное — ИЖС), а это, по мнению эксперта, «не так много». «Я так понимаю, что если “Самолет” зайдет в Пермь, то он будет сдавать максимально по 30–50 тыс. кв. м в год, чтобы не “сломать” рынок; пусть даже по 100 тыс. кв. м — такие объемы все равно рынок не “сломают”. Но в Перми надо такие площадки еще найти. Здесь пока для пермских застройщиков участков не хватает»,— рассуждает Виктор Суетин.

Гендиректор «Орсо групп» Михаил Бесфамильный слышал о планах «Самолета» зайти в Прикамье. Господин Бесфамильный подчеркнул, что стратегия «Самолета» предполагает развитие группы в регионах РФ в ближайшие годы. По мнению собеседника, Пермь привлекательна для крупного застройщика и девелопер не будет испытывать трудностей при заходе в регион, если краевые власти поддержат его. «Федеральные девелоперы, особенно крупные, ищут участки, где можно построить около 100 тыс. кв. м жилья, небольшие площадки их не интересуют. Логично, если “Самолет” решит остановиться на освоении территории в микрорайоне ДКЖ. Это центральная локация с хорошими транспортными развязками, которые там строятся и сейчас. В микрорайоне планируется строительство инфраструктурных объектов»,— отметил гендиректор «Орсо групп».

Евгения Ахмедова