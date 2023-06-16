Здоровая почва для России

Рост населения планеты, нарушение и эрозия почв, загрязнение грунтовых вод и мирового океана соединениями азота, изменение климата из-за выбросов парниковых газов ставят новые задачи в сфере глобальной продовольственной безопасности. Россия же обладает одними из крупнейших в мире запасов пресной воды и плодородных земель, и роль нашей страны в мировом агропродовольственном рынке особенная. Возможен ли в России переход к регенерирующему (восстановительному) сельскому хозяйству, задается вопросом глава направления «Экономика и социальное развитие» ЦСР Елена Разумова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Продуктивность сельхозугодий

По прогнозу ООН, численность населения в мире будет расти вплоть до 2100 года в рамках «среднего» сценария до 10,9 млрд человек с 7,9 млрд человек сегодня. С ростом численности населения, по оценкам ФАО ООН, число людей, испытывающих недостаток продуктов питания, только к 2030 году достигнет 670 млн человек. Хотя экстенсивные технологии в агропромышленном комплексе (АПК; ввод в оборот новых сельхозземель, рост использования традиционных минеральных удобрений, средств защиты растений, сложных кормовых добавок для животных) в среднесрочной перспективе позволит увеличивать выпуск сельхозпродукции в России и мире, но с ростом населения потребуется кардинальное повышение продуктивности сельхозугодий для устойчивого увеличения выпуска в АПК.

К кардинальным мерам относится переход к сельскохозяйственному производству, направленному не только на рост выпуска, но и на поддержание устойчивости экосистем. Такой подход называется регенеративным (или восстановительным) сельским хозяйством. Его смысл — в сохранении, восстановлении и даже улучшении состояния ресурсов, используемых в сельском хозяйстве: земли, воды, растений, животных, насекомых и даже бактерий, за счет чего достигается повышенная продуктивность средств сельскохозяйственного производства. Базовые принципы такого хозяйствования — использование естественных биопроцессов, симбиоза, сокращение степени механического воздействия на почвы, расширение использования вторичных ресурсов и отходов при минимальном использовании промышленной химии.

Основы регенеративного АПК

Регенеративное сельское хозяйство затрагивает множество сторон деятельности АПК, в том числе его энергоэффективность, социальные проблемы сельских территорий, водопользование и биоразнообразие. Но один из ключевых аспектов — сохранение и повышение плодородия почв, наиболее ограниченного и ценного ресурса. Вместо традиционных минеральных удобрений в регенеративном подходе в основном используются компостированные отходы сельского хозяйства, переработанные в органические или сложные органоминеральные удобрения, вермикомпост — компост, переработанный личинками насекомых или червями, один из наиболее ценных вторичных ресурсов АПК. В почве он фактически создает плодородный слой, что особенно актуально в борьбе с опустыниванием и для восстановления нарушенных земель.

Органические и органоминеральные удобрения кратно увеличивают содержание органического вещества (гумуса) в почве, увеличивая ее водоудерживающие способности и урожайность по сравнению с традиционными удобрениями. Отдельное направление сохранения качества почв — замена использования обычных средств химической защиты растений и пестицидов на растения-отпугиватели, а также энтомофагов — насекомых, птиц или животных, которые едят вредителей сельхозкультур. Практикуется и смешанный посев культур — на одном участке выращивают два-три их вида сразу. В отличие от монокультурного, такой посев снижает риски потери всего урожая и повышает отдачу от удобрений, так как растения по-разному используют микроэлементы почвы.

Второй столп регенеративного АПК — «цифра» и инновации. Big Data, умные системы управления техникой и агропромышленными объектами, постоянный и автоматизированный удаленный мониторинг показателей качества и состояния сельхозактивов (животные, почвы, техника, растения в различных периодах роста, системы хранения продукции и т. д.) позволяют экономить ресурсы и дают набор принципиально новых данных для анализа эффективности используемых ресурсов, предоставляя совершенно иные возможности управления отраслью.

Несмотря на многообещающие перспективы, пока в мире, как и в России, технологии регенеративного сельского хозяйства используются очень ограниченно. Ключевые препятствия тут — отсутствие регуляторных стимулов поддержки плодородия почв для пользователей сельхозземель, дороговизна массового перехода агросектора к ресурсосберегающим технологиям, недостаток квалифицированных кадров, неготовность других участников продовольственного рынка, в том числе конечных потребителей подавляющего большинства стран мира, к новым реалиям, как и инертность отрасли.

Одна из идей регенеративного АПК следует принципам замкнутой экономики — вернуть в почву то, что у нее было забрано растениями или животными, в максимально чистом виде и не допустить вреда. В результате нужно создать системы сортировки, хранения и глубокой переработки отходов для выделения из них полезных веществ и правила использования переработанной продукции на полях, прочими сельхозобъектами или отраслями. По данным Росприроднадзора, в 2020 году на повторное использование отправлено не более 20% отходов АПК. Одна из причин — отсутствие до 2022-го четкого разграничения в законах понятий побочной продукции и отходов сельского хозяйства. Особенно остро эта проблема стояла в животноводстве — самом крупном производителе биологических отходов. Госрегулирование показателей плодородия сельхозугодий в зависимости от агроклиматических условий в России тоже отсутствует. Поэтому спрос на вторичную продукцию АПК очень ограничен, и основная ее часть, как правило, используется крупными агрохолдингами лишь для своих нужд.

Экспорт продукции РФ из вторичных ресурсов тоже пока слабо развит не только ввиду низкого спроса на внешних рынках, но и ограниченности экспортного потенциала страны в этой сфере по сравнению с другими странами. На долю России, по данным ФАО ООН, в 2021 году приходилось 1–2% общей численности сельскохозяйственных животных и птиц в мире. По размеру поголовья крупного рогатого скота страна уступает не только абсолютным лидерам Индии, Бразилии, Аргентине и США, но и Китаю, Танзании, Турции и Бангладеш. При активном развитии сектора вторичной переработки отходов животноводства в этих странах конкурировать с ними российским производителям будет сложно — логичнее поставлять на мировые рынки готовую сельхозпродукцию и продовольствие.

Вложения и адаптация в России

Основной фактор, ограничивающий организацию умного и регенерирующего производства, переработки и хранения сельхозпродукции, использования отходов,— большие расходы. Закупка дорогостоящих компонентов умных ресурсосберегающих систем и ПО, обучение персонала не позволяют быстро и безболезненно перейти к новой системе хозяйствования. Эти издержки неизбежно будут переложены на небогатого российского потребителя.

Несмотря на эти сложности и запас экстенсивного развития, российский АПК все же осваивает и развивает регенеративные и ресурсосберегающие технологии. Главные стимулы тут — рост конкуренции на мировых продовольственных рынках, ограниченность ресурсов для агропроизводства (особенно земли), постепенное накопление экологических проблем в регионах с высокоинтенсивным животноводством. Поэтому российские производители и экспортеры стремятся сохранить и развить в долгосрочной перспективе свой потенциал на мировых продовольственных рынках, повышая урожайность и продуктивность земель за счет восстановительных и ресурсосберегающих технологий.

Основными пользователями регенеративных технологий в России пока выступают крупные агрохолдинги как в силу более высоких экономических возможностей, так и за счет значимого эффекта от масштаба. Значительная часть сельскохозяйственный угодий в стране обрабатывается мелким и средним агробизнесом, но в России пока не выработана ни политика в сфере восстановительного сельского хозяйства, ни меры, способствующие переходу на эти технологии агробизнеса любого размера (например, «коробочные» технологические решения, установление норм по поддержанию плодородного слоя, пониженные ставки кредитования, стимулирование кооперации крупного бизнеса и МСП и т. д.). Более того, текущие государственные ориентиры в сфере обращения с землями сельхозназначения по-прежнему связаны в основном с расширением площади обрабатываемых земель, а не повышением их продуктивности и обеспечением долгосрочной устойчивости работы всего сельскохозяйственного комплекса России за счет инноваций.