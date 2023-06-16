Банкинг как религия

Эксперты группы по оказанию услуг в области устойчивого развития компании ДРТ Мария Спиридонова, Алина Мухина и Антон Бакуменко — о том, как исламский банкинг стал основой для популярных концепций устойчивого финансирования и ESG-финансирования и начал распространяться в России.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Павел Кассин, Коммерсантъ Фото: Павел Кассин, Коммерсантъ

В последние десятилетия ценностно ориентированные, или этические, финансовые продукты неизменно представляли собой растущую нишу на развитых рынках, привлекающую все больше участников, и рассматривались некоторыми из местных игроков как один из драйверов развития собственного бизнеса.

В силу существующего простора для интерпретаций самого понятия «этический» отдельную популярность набирают продукты, в рамках которых принципы этичности официально закреплены на уровне, не предполагающем фундаментальных дискуссий, а именно на уровне религиозной веры. Связь между верой и экономическим поведением, учитывающим определенные моральные принципы, прослеживается уже в первой монотеистической религии — иудаизме, а затем и в двух самых распространенных религиях — христианстве и исламе, что позволяет говорить об этом явлении как об исторической основе популярных сегодня концепций устойчивого финансирования и ESG-финансирования.

Исламский банкинг стремительно распространяется не только в мире, но появился и в нашей стране, где набирает определенную популярность. Основываясь на законах шариата и разделяя такие принципы, как справедливое распределение богатства и обеспечение экономического роста без ущерба для общества, исламский банкинг вполне соответствует базовым принципам устойчивого развития и ESG-финансирования — более широких понятий, имеющих в основе как общечеловеческие ценности, так и вполне прагматические подходы с точки зрения управления рисками и возможностями.

По законам шариата

Одной из основных особенностей именно исламского банкинга в сравнении с другими направлениями этических финансов, в том числе основанными на других религиях, является интеграция религиозных ценностей ислама не только в предлагаемый клиентам продукт, но и в сам концепт финансовой системы и ее инструменты. Так, исламский банкинг подразумевает следующие запреты: на процентный доход; на неопределенность предмета договора и ориентацию на материальные активы в качестве предмета инвестиций; на операции с производными финансовыми инструментами.

В исламском банкинге, как и в других направлениях «этического» финансирования, важнейшим аспектом является выбор активов, деятельность которых соответствует этическим принципам. На рынках, где исламский банкинг только появляется, это, как правило, выражается в непротиворечивости этим принципам и ограничивается запретом на работу с клиентами и активами, деятельность которых признается неэтичной в соответствии с нормами религии.

Без гринвошинга

Исламский банкинг полностью исключает из инвестиционного портфеля ряд отраслей, что в определенной степени ограничивает его воздействие на экономику, если сравнивать его с иными формами «устойчивого банкинга». Чаще всего он ограничивается «негативными скринингом» и, как правило, не предполагает других стратегий, широко используемых в устойчивом и ESG-банкинге, таких как выбор лучших в своем классе активов или выбор проектов, направленных на создание конкретного позитивного влияния на общество в какой-либо сфере. Так, в рамках «ответственного финансирования» отдельные международные банки работают с некоторыми отраслями, которые ассоциируются с негативным воздействием на общество и экологию (например, с угольной промышленностью). Однако такое сотрудничество возможно лишь при наличии планов и мероприятий по планомерной технологической модернизации производственного процесса.

Сценарий полного отказа от работы с определенными отраслями не предполагает активного управления с вовлечением представителей банков в трансформацию деятельности заемщиков в более ответственный или устойчивый бизнес, например через стимулирующие кредитные ставки, привязанные к показателям устойчивого развития, и соответствующие ковенанты.

В свою очередь, предоставляя клиентам четкие критерии использования предлагаемых продуктов, допустимость существования которых подтверждается независимым контрольным органом — Шариатским советом, исламский банкинг минимизирует проблемное явление многих «устойчивых продуктов» — так называемый гринвошинг, представляющий собой безосновательное заявление о соответствии продукта или услуги критериям устойчивости.

Без спекуляций

Полная и достоверная информация о финансовом продукте, предоставляемая как клиенту, так и банку,— основа концепции исламского банкинга, которая используется и банками всего мира.

По мере развития рынка устойчивых финансовых продуктов недобросовестные игроки все чаще испытывают соблазн использовать само понятие устойчивости как причину для спекуляции, чем сейчас обеспокоены регуляторы: в мае 2023 года Банк России опубликовал информационное письмо с рекомендациями по предоставлению (раскрытию) финансовыми организациями клиентам информации о финансовых продуктах в сфере устойчивого развития. В частности, согласно документу, в наименовании финансовых продуктов и при описании их характеристик рекомендуется избегать использования сочетаний слов «устойчивые инструменты», «устойчивые облигации», «устойчивые акции» и аналогичных, поскольку это может сформировать неверные ожидания у клиентов относительно волатильности финансовых инструментов и их подверженности финансовым рискам.

Экологические аспекты исламского банкинга

Когда речь заходит об исламском банкинге и его взаимосвязи с ESG, большое внимание зачастую уделяется именно социальной ответственности, в то время как экологический аспект, в особенности климатический, уходит на второй план. Но за последние несколько лет исламские финансовые организации заметно чаще стали признавать изменение климата в качестве существенного риска для банковского сектора, особенно это касается материальных рисков. Повышается осведомленность исламских банков о важности оценки климатических рисков и их последствий — реализуются различные мероприятия для повышения их информированности об этом.

Так, CIBAFI (международная некоммерческая организация, основанная Исламским банком развития IsDB и рядом ведущих исламских финансовых институтов) подготовила публичный обзор с краткими рекомендациями для перехода исламских банков к климатическому стресс-тестированию, а малазийский банк BNM планирует провести общеотраслевое стресс-тестирование климатических рисков исламских банков в 2024 году. Сейчас исламский банкинг не обладает полноценной и всеохватывающей системой стресс-тестирования климатических рисков по аналогии с ЕЦБ. Однако, учитывая интерес ряда ведущих исламских банков (ОАЭ, Бахрейн) к данной тематике, велика вероятность появления в будущем единой системы и методологии.

Исламский банкинг для России

В условиях становления самого концепта ответственного банкинга в нашей стране прозрачность для аудитории и безоговорочность критериев, взятых за эталон этичности в исламском банкинге, можно рассматривать как драйверы трансформации рынка, на котором в принципе становится возможным использование подробного анализа нефинансового эффекта в качестве аргумента для работы с банком.

Такие инструменты ответственного банкинга в России, как таксономия адаптационных проектов ВЭБ.РФ и кредиты, выдаваемые под цели устойчивого развития, позволяют развивать рынок, способствуя эволюционному, а не революционному переходу к устойчивой экономике.