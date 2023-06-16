Рынок ESG избавляется от «лимонов»

Резкий спад на рынке ESG-финансирования в 2022 году сопровождался ужесточением подходов ключевых инвесторов к вложениям в компании, заявляющие о внедрении практик устойчивого ведения бизнеса. Участники рынка требуют более полного раскрытия отчетности и аккуратнее подходят к маркировке проектов по степени их соответствия принципам ESG. Регулирование в этой сфере также ужесточается на всех ключевых рынках: выявление компаний-«лимонов», заявляющих, но не выполняющих требования о внедрении практик ESG, позволит решить проблему асимметрии информации и повысит доверие инвесторов к подобным вложениям, полагают эксперты.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Рынок в процессе консолидации

Приток средств в ESG-фонды по всему миру в прошлом году сократился на 76%, до $157,3 млрд против $649,1 млрд годом ранее, свидетельствуют данные компании Morningstar. Показатель оказался самым низким с 2018 года, когда чистый приток инвестиций в ESG-фонды составил $69 млрд. Во втором квартале прошлого года объем активов под управлением американских фондов сократился на 20% — это был первый квартальный отток за пять лет (более крупный отток был зафиксирован в четвертом квартале).

Отток средств происходил на фоне общей коррекции на фондовых рынках, а также повышения ставок ведущими центробанками. Это вынуждало инвесторов искать более прибыльные и дешевые фонды. Более слабый спрос на подобные вложения сохранился и в первом квартале 2023-го: по данным Bloomberg Intelligence, за этот период в мире было запущено всего 58 ESG-фондов по сравнению со 101 фондом год назад. Но новые фонды ESG-инвестирования продолжают создаваться. Около 40% из них сосредоточены на финансировании чистой энергии и снижения парниковых выбросов.

Антитренд в использовании ESG-факторов коснулся и регулирования: 2 мая текущего года губернатор Флориды Рон Десантис подписал закон, запрещающий учитывать ESG-факторы при принятии инвестрешений на уровне штатов и муниципалитетов, а также при госзакупках. Администрация губернатора заявила, что законы «защитят флоридцев» от практик ESG, которые, по мнению властей штата, являются «всемирной попыткой внедрить новую политическую идеологию в финансовый сектор, ставя политику выше фидуциарной обязанности принимать наилучшие финансовые решения для бенефициаров». В заявлении также говорится, что закон может стать основой для аналогичных действий в других штатах.

В 2022 году запрет учитывать ESG-факторы во Флориде получили и фонды, управляющие пенсионными накоплениями, а в текущем году власти штата отозвали $2 млрд, находившихся под управлением BlackRock, из-за приверженности фонда ESG-повестке. Некоторые штаты (в частности, Канзас и Индиана) уже последовали примеру Флориды, однако из-за широкого распространения ESG подобные ограничения ведут к финансовым потерям пенсионных систем этих штатов. Согласно исследованию Wharton School of Business, власти Техаса понесут убыток в размере $303–532 млн из-за запрета муниципалитетам работать с банками, ограничивающими финансирование нефтяной, газовой и оружейной промышленности. В результате пять крупных финансовых институтов ушли из штата, что привело к повышению издержек на привлечение заемных средств.

В поиске «лимонов»

Осторожность инвесторов связана не только с волатильностью на рынке, но и с усилением критики ESG, в частности, из-за недостаточной точности в определении соответствующих факторов и методов оценки их внедрения компаниями. «Рынок столкнулся с проблемой асимметрии информации, или "зеленых лимонов" — компаний, которые заявляют об успешном внедрении принципов ESG, но либо не следуют им на практике, либо внедряют лишь те инициативы, которые не затрагивают основные производственные процессы, а соответственно, не снижают долгосрочные риски устойчивости бизнеса»,— полагают в International Institute for Sustainable Development. В экономической теории «лимоны» — это подержанные автомобили с дефектами, их присутствие на рынке ведет к снижению стоимости всех автомобилей, так как покупатели не могут самостоятельно проверить наличие проблем до покупки: классическое решение этой проблемы — раскрытие информации с помощью экспертных оценщиков или введения регулирования.

Первый заместитель председателя правления Сбера Александр Ведяхин о перспективах ESG-финансирования в России Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Предоставлено пресс-службой Сбербанка Фото: Предоставлено пресс-службой Сбербанка — Как вы оцениваете текущую ситуацию в области ESG-финансирования в России? — Прошлый год для российского ESG-мира стал годом проверки на прочность, тем не менее рынок устойчивого финансирования адаптировался к новым условиям и начиная со второй половины 2022 года демонстрирует медленный, но все-таки рост. Российские компании продолжают осваивать инструменты ответственного финансирования, а банки — наращивать объем «зеленых» и ESG-кредитов. По прогнозам, в 2023 году рынок ESG-облигаций вырастет до 400 млрд руб. после падения этого рынка в прошлом году вдвое, до 106 млрд руб. Если говорить про Сбер, то наш портфель ответственного финансирования, включающий «зеленые», социальные и ESG-кредиты, стабильно растет и уже превышает 1,5 трлн руб. В наших планах увеличить его за этот год на 30%, до 1,7 трлн руб. Рост портфеля говорит о том, что заемщики не только не заморозили текущие зеленые проекты, но и планируют новые. — Насколько тенденции в этой области в России будут сопоставимы с мировыми трендами в этом году? — Тенденции роста рынка устойчивого финансирования и выпуска ESG-бондов в России и в мире схожи. После замедления мировой динамики рынка в 2022 году ожидается увеличение объемов размещения новых ESG-облигаций на 5–17%. Наибольший рост ожидается в Латинской Америке (+60%) и Азиатско-Тихоокеанском регионе (+20%). В России, как и во многих зарубежных странах, идет работа над созданием необходимых документов по регулированию рынка, Сбер принимает в ней активное участие. Нашим основным фокусом является создание независимых стандартов, отражающих особенности ведения бизнеса в России и в дружественных странах, а также сближение и взаимное признание ESG-подходов и требований. Ключевыми объединениями для нас являются ШОС и БРИКС, и мы вместе с Минэкономразвития России уже ведем работу в этом направлении.

Из-за «перекалибровки» отрасли в 2022 году в этом году усилится акцент инвесторов и крупных игроков рынка на ужесточение регулирования и повышение уровня стандартизации для борьбы с «гринвошингом», ожидают эксперты инвесткомпании Glenmede. Еще одна тенденция — это смещение акцента в климатическом финансировании с деинвестирования на инвестиции для достижения энергетической безопасности, говорится в докладе компании. Это означает в том числе маркировку проектов по снижению выбросов в энергетике как зеленых, несмотря на использование ископаемого топлива (в данном случае речь идет о замене угля на природный газ). Страны ЕС в октябре прошлого года уже приняли решение присваивать зеленый статус новым ТЭЦ, работающим на природном газе, если они замещают угольные станции и предусматривают возможность перехода на зеленый водород к 2035 году. Доля возобновляемой энергетики, как ожидается, все равно продолжит расти, так как приведенные затраты на создание мощностей в солнечной и ветровой энергетике уже ниже, чем в традиционных секторах. Инвесторы также охотнее признают необходимость поддержки проектов, направленных на переход к «чистой» энергии.

В остальном ESG-регулирование лишь ужесточается. В США Комиссия по ценным бумагам готовит новые стандарты для маркировки компаний и фондов, отвечающих ESG-принципам, для чего потребуется раскрытие большего объема информации. Новое регулирование позволит также стандартизировать категории устойчивого инвестирования и «инвестиций влияния» (impact investing). В ЕС ужесточение подхода к такой маркировке уже привело к сокращению на четверть числа фондов, заявляющих об инвестициях на принципах ESG.

Новые стандарты отчетности о ESG-рисках готовит и International Sustainability Standards Board (ISSB) — они могут быть представлены в июне. Это призвано решить проблему «общего недопонимания» в сфере ESG-отчетности: из-за различий в представлении данных инвесторы не могут сопоставлять компании по успешности внедрения ESG, как это происходит в случае с ключевыми финансовыми метриками публичным компаний.

Ужесточает регулирование и Китай. Власти страны намерены сохранить сопоставимость локальных и международных стандартов — эта инициатива продвигается страной и на уровне «большой двадцатки».

Российские эмитенты ждут «зеленой» премии

Для российского ESG-мира прошлый год стал годом проверки на прочность: рынок устойчивого финансирования пережил шок, адаптировался к новым условиям и теперь живет без западного стимулирования, отмечают аналитики агентства «Эксперт РА» в обзоре «Будущее рынка устойчивого финансирования: шок прошел — вернулись к росту».

Несмотря на нестабильную макроэкономическую конъюнктуру, рынок обращающихся долговых бумаг ESG вырос в прошлом году на 27%, до 385 млрд руб. (против увеличения на 142% годом ранее) во многом за счет госкомпаний и институтов развития. Число новых размещений сократилось на 41% — рынок вернулся к темпам 2020 года. Семь новых размещений проходили как по национальным, так и только по международным стандартам, и все они попали в сектор устойчивого развития Московской биржи.

В этом году, по прогнозу агентства «Эксперт РА», состоится примерно восемь новых размещений, а рынок достигнет 400 млрд руб. Но чаще всего выпуски будут небольшими — это подтверждает крайнюю осторожность в публичных размещениях эмитентов в условиях нестабильности на финансовом рынке. Ожидается, что в ближайшей перспективе развитие рынка ESG-финансов будет также диктоваться государственными компаниями и реализацией ESG-проектов стратегического назначения. При этом и компании, и регионы продолжают ждать мер господдержки, чтобы заработал системный greenium (эффект «зеленой премии»), отмечают аналитики.

Этот эффект все еще носит эпизодический характер, проявляется у отдельных эмитентов (в частности, он отмечался в двух выпусках «Атомэнергопрома») и зависит от многих факторов: уровня кредитного риска эмитента, номинала, дюрации облигаций, окна размещения и даже отрасли. Большинство респондентов, опрошенных агентством как среди компаний, так и среди регионов, считает оптимальным дисконт за ESG-лейбл в 5–10 базисных пунктов. Это достижимо при введении рыночных стимулирующих мер со стороны инвесторов, к которым в первую очередь относится оптимизация налогообложения, считают аналитики.

В то же время, по данным опроса, проведенного «Эксперт РА» среди российского бизнеса, доля компаний, разработавших ключевые документы в области устойчивого развития, осталась на уровне 50%, но лишь треть из них утвердила целевые показатели. Компании, которые не приступили к подготовке базовых документов и намеревались сделать данную работу в течение 2023–2024-го, отложили эти планы на следующие два года.

Татьяна Едовина