Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Остановить конвейер боли

Как уменьшить влияние общей психологической травмы на сотрудников

Психологически травмированные люди зачастую распространяют свое состояние — а из травмированных (неважно, физическим или психологическим насилием) людей складывается травмированное общество. Однако несмотря на сложность текущего момента и большую работу впереди, общественный интерес к проблеме создает возможность добиться прогресса в исцелении коллективных травм — возможно, впервые в человеческой истории. Инструментом может стать распространение психологической культуры в компаниях и построение в организациях более устойчивой среды, на которую быстро растет спрос среди талантливых людей.

Фото: Александр Черных, Коммерсантъ

Фото: Александр Черных, Коммерсантъ

Травма как психологическая реакция на интенсивные стрессовые события — интенсивный или плохо управляемый длительный стресс — может стать коллективной, если затрагивает значительную часть общества. Сильные индивидуальные переживания, ставшие общими для многих, меняют состояние и поведение людей, трансформируются в коллективную память и формируют ориентиры, по которым люди определяют, кто они и каковы их цели. Распространенный источник коллективных травм — массовые угрозы для жизни и события, меняющие жизнь на до и после. Недавней причиной глобальной коллективной травмы стала, например, пандемия COVID-19 — из-за интенсивности и длительности стресса, сопровождавшегося невозможностью избежать опасности.

Чем дольше люди переживают травмирующий опыт, тем глубже будут чувства боли и страха, которые также останутся с ними надолго. Следы, оставленные такими эмоциями, влияют на мировосприятие, поведение, нервную систему и мозг человека. Исследования доктора Дугласа Бремнера в Университете медицины Эмори (США) показали, что переживание травмы меняет работу мозга, в том числе — повышает реактивность психики, увеличивая количество автоматических, а не сознательных реакций на события. Она же становится предпосылкой к формированию зависимостей, вызывает проблемы здоровья и развития и ослабляет запреты на применение насилия, способствуя распространению травмы и связанных с ней состояний в обществе.

Коллективная травма имеет не только человеческие, но и экономические последствия. Так, один из «следов» травмирующего опыта — снижение доверия для защиты от повторения болезненных событий; кроме того, травма лишает социум важных для стабильного благополучия в будущем коллективных когнитивных способностей, физического и психического здоровья, а также способностей к созданию здоровых отношений, необходимых для современной экономики, которая строится на сотрудничестве и кооперации.

Выйти из порочного круга порождающих друг друга насилия и травмы можно — но для этого нужно признать травмирующий опыт таковым и переосмыслить, прожить его заново — в безопасном контексте. Так создаются другие способы обращения как с собственным, так и с коллективным прошлым — и возникает культура, в которой можно выстроить здоровые отношения.

Интенсивный стресс продолжительностью более двух месяцев и с неопределеннным финалом вводит социум в состояние психической защиты — диссоциации, вытеснения, отрицания — а часть общества — в процесс горевания. В сложных событиях люди теряют многое: деньги, родных, перспективы, привычный уклад жизни — и зачастую долго не осознают, как им от этого больно. Горевать приходится открыто или скрыто, но это всегда требует психической энергии.

Поэтому в такие периоды нужны изменения и корпоративному управлению: у людей нет прежних сил, креативности, гибкости и ясности, как раньше. Работники могут полностью отказываться от субъектности, терять инициативу, становиться исполнителями «на автомате» либо переключиться в режим выживания, выполняя лишь необходимый минимум работы.

Корпоративная же среда никогда и не была здоровой — за вычетом разве что последнего десятилетия, когда ситуация стала меняться — она являлась машиной воспроизведения травмирующего опыта и поддержания порочного круга насилия. Даже в компаниях с более современной культурой, которая чуть лучше адаптируется к изменениям за счет повышенного уровня свободы и доверия, общая утрата инициативы, апатия, ощущение потери смысла на фоне травмирующего опыта — не редкость.

Как командам справляться с травмой

Во время масштабных травмирующих событий среда вне компании транслируется и внутрь, делая рабочие отношения более уязвимыми. Насилие всегда стремится стать нормой: люди, которые сдерживали себя вчера, начинают проявлять больше психологического насилия сегодня. Вместе с ростом случаев неконструктивной обратной связи это неизбежно увеличивает общий стресс и снижает гибкость и результативность команд.

В такой ситуации любые изменения нужно запускать бережно, разговаривая с людьми и создавая максимальную прозрачность и безопасность в новых процессах. Не стоит ожидать прежней производительности от сотрудников, которые находятся в психической обороне и действительно не осознали новую реальность. Важно привлекать травмаинформированных консультантов по коммуникации, которые обладают навыками ненасильственной коммуникации и не станут усиливать чувство небезопасности сотрудников, помогая группе быстрее двигаться к цели в обстоятельствах травмы.

Работая с токсичностью лидеров или сотрудников, специалистам по психологическому климату приходится не только создавать общие принципы и правила в отношении того, как можно и как нельзя поступать с этим микрообществом — но и информировать команды о травме и помогать с индивидуальной проработкой личных историй, ведь без этого никуда не уйдет внутренняя боль, побуждающая к агрессивному — а на самом деле защитному или адаптационному — поведению.

Если общество действительно захочет не повторять свою трагичную агрессию, а стремиться к тому, чтобы вступить на путь соединенности, здоровья и сотрудничества, ему необходимо провести работу над исцелением травмирующего опыта. А до тех пор, пока работа над коллективной травмой не начата, крайне важно создавать здоровые сообщества, которые помогают их участникам проживать, а не подавлять стресс. На команды и горизонтальные сообщества сегодня неожиданно ложится крайне важная социальная функция — находить способы быть в контакте со сложностями сегодняшнего дня и создавать островки культуры, в которой насилие не является нормой, а, наоборот, культивируются поддержка, открытость и сотрудничество. Именно из таких островков в будущем и начнет появляться новая общественная культура, способная остановить воспроизводство травм прошлого.

Макс Родин, Дарья Кравченко, deep mind

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...