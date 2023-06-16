Остановить конвейер боли

Психологически травмированные люди зачастую распространяют свое состояние — а из травмированных (неважно, физическим или психологическим насилием) людей складывается травмированное общество. Однако несмотря на сложность текущего момента и большую работу впереди, общественный интерес к проблеме создает возможность добиться прогресса в исцелении коллективных травм — возможно, впервые в человеческой истории. Инструментом может стать распространение психологической культуры в компаниях и построение в организациях более устойчивой среды, на которую быстро растет спрос среди талантливых людей.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Черных, Коммерсантъ Фото: Александр Черных, Коммерсантъ

Травма как психологическая реакция на интенсивные стрессовые события — интенсивный или плохо управляемый длительный стресс — может стать коллективной, если затрагивает значительную часть общества. Сильные индивидуальные переживания, ставшие общими для многих, меняют состояние и поведение людей, трансформируются в коллективную память и формируют ориентиры, по которым люди определяют, кто они и каковы их цели. Распространенный источник коллективных травм — массовые угрозы для жизни и события, меняющие жизнь на до и после. Недавней причиной глобальной коллективной травмы стала, например, пандемия COVID-19 — из-за интенсивности и длительности стресса, сопровождавшегося невозможностью избежать опасности.

Чем дольше люди переживают травмирующий опыт, тем глубже будут чувства боли и страха, которые также останутся с ними надолго. Следы, оставленные такими эмоциями, влияют на мировосприятие, поведение, нервную систему и мозг человека. Исследования доктора Дугласа Бремнера в Университете медицины Эмори (США) показали, что переживание травмы меняет работу мозга, в том числе — повышает реактивность психики, увеличивая количество автоматических, а не сознательных реакций на события. Она же становится предпосылкой к формированию зависимостей, вызывает проблемы здоровья и развития и ослабляет запреты на применение насилия, способствуя распространению травмы и связанных с ней состояний в обществе.

Коллективная травма имеет не только человеческие, но и экономические последствия. Так, один из «следов» травмирующего опыта — снижение доверия для защиты от повторения болезненных событий; кроме того, травма лишает социум важных для стабильного благополучия в будущем коллективных когнитивных способностей, физического и психического здоровья, а также способностей к созданию здоровых отношений, необходимых для современной экономики, которая строится на сотрудничестве и кооперации.

Выйти из порочного круга порождающих друг друга насилия и травмы можно — но для этого нужно признать травмирующий опыт таковым и переосмыслить, прожить его заново — в безопасном контексте. Так создаются другие способы обращения как с собственным, так и с коллективным прошлым — и возникает культура, в которой можно выстроить здоровые отношения.

Интенсивный стресс продолжительностью более двух месяцев и с неопределеннным финалом вводит социум в состояние психической защиты — диссоциации, вытеснения, отрицания — а часть общества — в процесс горевания. В сложных событиях люди теряют многое: деньги, родных, перспективы, привычный уклад жизни — и зачастую долго не осознают, как им от этого больно. Горевать приходится открыто или скрыто, но это всегда требует психической энергии.

Поэтому в такие периоды нужны изменения и корпоративному управлению: у людей нет прежних сил, креативности, гибкости и ясности, как раньше. Работники могут полностью отказываться от субъектности, терять инициативу, становиться исполнителями «на автомате» либо переключиться в режим выживания, выполняя лишь необходимый минимум работы.

Корпоративная же среда никогда и не была здоровой — за вычетом разве что последнего десятилетия, когда ситуация стала меняться — она являлась машиной воспроизведения травмирующего опыта и поддержания порочного круга насилия. Даже в компаниях с более современной культурой, которая чуть лучше адаптируется к изменениям за счет повышенного уровня свободы и доверия, общая утрата инициативы, апатия, ощущение потери смысла на фоне травмирующего опыта — не редкость.

Как командам справляться с травмой

Во время масштабных травмирующих событий среда вне компании транслируется и внутрь, делая рабочие отношения более уязвимыми. Насилие всегда стремится стать нормой: люди, которые сдерживали себя вчера, начинают проявлять больше психологического насилия сегодня. Вместе с ростом случаев неконструктивной обратной связи это неизбежно увеличивает общий стресс и снижает гибкость и результативность команд.

В такой ситуации любые изменения нужно запускать бережно, разговаривая с людьми и создавая максимальную прозрачность и безопасность в новых процессах. Не стоит ожидать прежней производительности от сотрудников, которые находятся в психической обороне и действительно не осознали новую реальность. Важно привлекать травмаинформированных консультантов по коммуникации, которые обладают навыками ненасильственной коммуникации и не станут усиливать чувство небезопасности сотрудников, помогая группе быстрее двигаться к цели в обстоятельствах травмы.

Работая с токсичностью лидеров или сотрудников, специалистам по психологическому климату приходится не только создавать общие принципы и правила в отношении того, как можно и как нельзя поступать с этим микрообществом — но и информировать команды о травме и помогать с индивидуальной проработкой личных историй, ведь без этого никуда не уйдет внутренняя боль, побуждающая к агрессивному — а на самом деле защитному или адаптационному — поведению.

Если общество действительно захочет не повторять свою трагичную агрессию, а стремиться к тому, чтобы вступить на путь соединенности, здоровья и сотрудничества, ему необходимо провести работу над исцелением травмирующего опыта. А до тех пор, пока работа над коллективной травмой не начата, крайне важно создавать здоровые сообщества, которые помогают их участникам проживать, а не подавлять стресс. На команды и горизонтальные сообщества сегодня неожиданно ложится крайне важная социальная функция — находить способы быть в контакте со сложностями сегодняшнего дня и создавать островки культуры, в которой насилие не является нормой, а, наоборот, культивируются поддержка, открытость и сотрудничество. Именно из таких островков в будущем и начнет появляться новая общественная культура, способная остановить воспроизводство травм прошлого.

Макс Родин, Дарья Кравченко, deep mind