Социальная защита

Российские компании не только реализуют привычные меры поддержки сотрудников в виде покрытия расходов на добровольное медицинское страхование или предоставление бесплатного обучения, но и внедряют новые программы корпоративной социальной ответственности, направленные на решение жилищного вопроса, обеспечение страховкой на случай возникновения сложных жизненных ситуаций, профориентацию детей и оказание узкопрофильной медицинской помощи.

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Крупный — значит социальный

Инициативы, направленные на совмещение профессиональных и семейных обязанностей, уже реализуются большинством крупных российских компаний. По данным опроса, проведенного РСПП среди крупных предприятий, 53% опрошенных утвердили программы поддержки для работающих матерей, а также для сотрудниц, планирующих уйти в декрет, и для женщин, имеющих детей и/или возвращающихся на работу после декрета.

Список корпоративных программ примерно одинаков у большинства представителей крупного российского бизнеса, отмечают авторы доклада. Меры поддержки материнства и сотрудников с семейными обязанностями, как правило, включают предоставление дополнительных оплачиваемых отпусков, материальные выплаты, поддержку многодетных родителей, программы профессиональной подготовки и адаптации для женщин после длительного перерыва в связи с рождением ребенка, субсидии на оплату пребывания детей в детских дошкольных учреждения, летних оздоровительных организациях.

Так, РЖД реализует комплексную программу и проводит активную работу по поддержке женщин. С 2018 года программа реализуется по шести основным направлениям: создание нормативной базы, проведение исследований, мотивация труда, развитие системы социальных льгот и гарантий, расширение возможностей в области медицинского обеспечения, улучшение условий труда, организация культурно-массовых и просветительских мероприятий по поддержке женщин и семей.

«Северсталь» реализует программу поддержки материнства и детства на Череповецком металлургическом комбинате: она включает дополнительные единовременные выплаты по случаю рождения ребенка, ежемесячные выплаты женщинам, находящимся в отпуске по уходу за ребенком до 3 лет, ежемесячные выплаты в помощь многодетным семьям, на детей до 18 лет, помощь вдовам (также на детей до 18 лет), помощь работникам-опекунам на детей до 18 лет, а также единовременные выплаты к празднику День матери многодетным матерям, имеющим на иждивении четырех и более детей. Программа покрывает и расходы на оплату путевок в летние оздоровительные учреждения, а также на санаторно-курортное лечение.

В Совкомбанке каждому сотруднику доступен бесплатный полис ДМС уже после месяца работы, включая страховку от несчастных случаев и лечение онкологических заболеваний. Для сотрудников действует и комплексная семейная программа, направленная на увеличение рождаемости: банк дарит финансовый подарок сотрудникам на рождение каждого ребенка (сумма выплаты зависит от количества детей в семье). Предусмотрены и компенсации отдыха в детском лагере для детей сотрудников, и софинансирование частных детских садов. Помимо этого банк помогает сотрудникам собрать детей в школу и подготовить их к экзаменам ОГЭ и ЕГЭ. Также сотрудники компании отдыхают с семьями на тематических курортах России по софинансированию от банка. Действует и льготная программа «Целевой кредит на ЭКО для женщин». «Мы делаем все возможное, чтобы создать для своих сотрудников комфортные условия работы, фокусируясь на поддержке здорового образа жизни, культуры и искусства, а также здравоохранения. В банке работают 26 тыс. сотрудников. Для них действуют широкий социальный пакет и одна из лучших корпоративных программ поддержки, что подтверждается высокими оценками независимых рейтингов и экспертов»,— отмечает руководитель департамента корпоративных ценностей Совкомбанка Надия Имаметдинова.

В свою очередь, ПСБ реализует ряд программ, направленных не только на финансовое, но и на эмоциональное, физическое, социальное благополучие работников. Уже несколько лет в банке действует «Кафетерий льгот» — гибкая система мотивации, которая объединяет социальные льготы и разные опции по поддержке сотрудников. Это редкий для госбанков формат, который максимально персонализирует соцпакет для сотрудника. Каждому в соответствии с должностью выделяется лимит, который можно использовать и для родственников. В «Кафетерий льгот» входят ДМС, материальная помощь в сложных ситуациях, льготные условия на продукты банка, доплата до оклада по больничным листам по беременности и родам, возмещение спортивных занятий и много другое.

Еще одна часть социального пакета ПСБ — специальная платформа, которая помогает сотрудникам в решении бытовых вопросов. Работники банка могут получать консультации экспертов — юристов, финансистов, психологов, налоговых экспертов, консультантов по ЗОЖ, услуги автоэксперта или услуги уборки жилого помещения. «ПСБ выстроил уникальную систему благополучия и продолжает совершенствовать ее в зависимости от потребностей сотрудников и стратегических задач — развития демографии и человеческого капитала. Финансируя такие проекты, банк принимает активное участие в реализации национальных целей, в частности в создании комфортной и безопасной среды для жизни, развитии просемейно ориентированных практик для поддержки проектов демографии. Повышение благополучия российских семей через поддержку своих сотрудников для ПСБ стратегический ориентир»,— отмечает начальник управления устойчивого развития ПСБ Екатерина Кузьмина.

Отличительные практики

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Некоторые компании применяют и особые практики для вовлечения сотрудников и повышения корпоративной социальной ответственности бизнеса. Так, в АФК «Система» одним из актуальных инструментов развития человеческого капитала являются «инвестиции влияния». Благотворительный фонд «Система», являющийся оператором социальных инвестиций компании, стал первым фондом частной корпорации, который выступил организатором и исполнителем проекта социального воздействия, рассказала директор по образовательным программам и взаимодействию с образовательными и научными организациями БФ «Система» Кристина Грекова на конференции «Демографическая политика современной России: как добиться роста вопреки прогнозам». В рамках проекта в Костромской области вопрос демографии был рассмотрен с точки зрения оттока населения из регионов присутствия корпорации, а в Segezha Group был запущен проект по профориентации в лесопромышленной отрасли: он включает открытие направлений подготовки в вузах и колледжах по деревообработке, закупку оборудования в образовательные организации (аналогичного тому, которое установлено на заводе компании) и проведение профориентационных лекций и экскурсий по заводу.

В группе компаний «Новард» (в структуру группы входят розничная сеть «Эконика», девелопер «Сити21» и другие компании) реализуется концепция «созидательного предпринимательства», направленная на финансовое, физическое, профессиональное и социальное благополучие семей сотрудников. В компании действует система поддержки семей с детьми в сложных жизненных ситуациях: предоставление займов, материальной помощи, оказание юридической и психологической поддержки, помощь в подборе врачей и клиник. Компания поздравляет родителей с днем рождения детей и предоставляет возможность сокращения рабочего дня 1 сентября или выхода в отпуск для родителей первоклассников и выпускников. Также для школьников—детей сотрудников ГК «Новард» ежегодно проводится мероприятие «Пятерочка», на котором награждают отличников и устраивают детские мастер-классы.

Еще одним проектом компании, направленным на поддержку семей с детьми, является программа «Создаем будущее». Она ориентирована на детей от 10 до 18 лет и их родителей. Главная задача программы — помочь в профессиональной ориентации и раскрытии потенциала школьников. Детям сотрудников помогают определить сферу интересов, а также развить «мягкие навыки» через участие в профессиональной деятельности и коммуникацию с людьми разного возраста. Всего доступно пять обучающих курсов — это «Средовой дизайн», «Маркетинг и реклама», «Продвижение в социальных сетях», «Основы управления коммерческой недвижимостью», «Современные инструменты привлечения молодежной целевой аудитории». Кроме того, сотрудники ГК «Новард» могут принять участие в мероприятиях волонтерского проекта «Доброновард.рф», привлекающего как сотрудников, так и членов их семей. Например, в 2022 году в корпоративном театре «НовArt» было поставлено более 50 спектаклей с участием семей сотрудников.

В компании «Аскона» социальная поддержка сотрудников включает специальную жилищную программу: каждый из 10 тыс. сотрудников может приобрести недвижимость в городе Доброград (в прошлом году он получил статус муниципального образования) со скидкой 10% вне зависимости от типа жилья. Также компания оплачивает первый взнос по ипотеке. БОльшая часть сотрудников компании работает в городе Ковров, добраться от Доброграда до места работы можно на бесплатном корпоративном такси.

«Цель проекта заключается в создании комфортной и безопасной среды для жизни не менее трех поколений одной семьи»,— отметил главный внутренний аудитор Askona Life Group Дмитрий Бочаров. По его словам, Доброград является самоокупаемым прототипом нового населенного пункта, который запускает «инвестиционную воронку» в экономической и социальной сферах региона через финансовое партнерство частных и государственных инвестиций. Жители города могут пользоваться услугами образовательного центра «МИР», клинического медицинского центра, гольф-курорта, спортивного комплекса «Гранд Арена», парк-отеля «Доброград» и аэропорта малой авиации. Также на территории муниципального образования располагается парк семейного отдыха площадью 60 га для занятий 40 видами спорта, а в 2025 году планируется открытие муниципального детского сада и муниципальной школы.

С особой заботой

Компании инициируют и узкопрофильные программы, нацеленные на поддержку женщин и обеспечение доступа к медицинским услугам. Фармацевтическая компания «Протек» еще в 2006 году создала одноименный благотворительный фонд, основным направлением которого стала работа в рамках программы «Здоровье — людям». Одно из самых масштабных направлений деятельности фонда — обеспечение лекарствами социальных и медицинских учреждений, а также благотворительных организаций. За 2022 год, как следует из отчетности, фонд передал больницам, домам престарелых и НКО медицинские изделия и лекарства более чем на 313 млн руб.

Особое внимание в рамках деятельности фонда «Протек» уделяет своим сотрудникам, в частности оказывая поддержку семьям с детьми-инвалидами, которым требуется дорогостоящее лечение. Кроме того, восемь лет назад компания запустила программу «Новая жизнь» для помощи семьям, которые не могут родить ребенка из-за проблем со здоровьем. Пока ее участниками могут стать только работающие в компании «Протек» (программа лечения бесплодия наряду с ДМС входит в пакет социальной помощи), но в будущем проект планируют масштабировать, привлекая другие крупные компании, которые хотят реализовывать аналогичные программы для своих сотрудников. Как подсчитали в «Протеке», за 2015–2022 годы участие в проекте приняли 375 человек, родились 82 ребенка. По данным фонда, за время действия программы было оказано около 35 тыс. амбулаторных и стационарных услуг. Речь, в частности, идет об услугах в акушерстве, гинекологии и неонатологии (в том числе о лабораторной и лучевой диагностике), эндоскопии и УЗИ, о медико-генетических анализах и генеалогических исследованиях, а также помощи с госпитализацией.

Некоторым участникам проекта после прохождения лечения удается забеременеть самостоятельно. Но часто, как следует из статистики благотворительного фонда, проблемы, с которыми обращаются пациенты, решаются с помощью процедуры ЭКО. Получить направление на нее в рамках госпрограммы не всегда возможно, поскольку количество квот на процедуру ограничено. Кроме того, серьезными препятствиями остаются возраст потенциальных участников и имеющиеся у них заболевания. Хотя некоторые ограничения действуют и в «Новой жизни», рамки отбора участников у «Протека» менее строгие.

Компания ЕВРАЗ реализует долгосрочную программу «Производственно-оздоровительный центр "Василиса"». Работа центра направлена на рождение здоровых детей. Статистика подтверждает, что главный результат программы — снижение количества осложнений беременности и родов, прерываний беременности, анемий, рождения гипотрофических детей, случаев родового травматизма матери и плода, повышение количества детей, получающих грудное вскармливание, увеличение количества здоровых матерей и детей, повышение роли семьи в обществе. Более 56% матерей (3466 человек) пришли в центр со второй, третьей, четвертой беременностью. За счет комплексного медицинского сопровождения снижается нагрузка на медицинские учреждения Новокузнецка, где беременные женщины стоят на учете.

А вот программа добровольного медицинского страхования Газпромбанка включает полную оплату ведения беременности и родов. Банк предоставляет материальную помощь многодетным родителям, родителям-одиночкам и родителям детей-инвалидов, а также дает возможность выбора гибкого графика работы для молодых матерей. При рождении ребенка работникам оказывается единовременная помощь, а в период отпуска по уходу за ребенком до достижения ребенком возраста 3 лет материальная помощь выплачивается на ежемесячной основе.

Арина Давыдова