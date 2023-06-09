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Коммерсантъ FM
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Поджигателя нашли у соседей

В Челябинске арестовали жителя Башкирии по подозрению в диверсии на железной дороге

Суд Челябинска заключил под стражу жителя Башкирии, задержанного ФСБ по подозрению в диверсии на Южно-Уральской железной дороге (ЮУЖД). По версии следствия, по указанию неустановленного лица он поджег несколько релейных шкафов между станциями Хребет и Флюсовая в Челябинской области. По данным источника в правоохранительных органах, башкортостанец является сторонником запрещенного на территории РФ и признанного террористическим «Легиона "Свобода России"».

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

Центральный районный суд Челябинска арестовал на два месяца жителя Башкирии, подозреваемого в поджогах объектов инфраструктуры на ЮУЖД. Соответствующее ходатайство следователя удовлетворено на заседании 9 июня, сообщила «Ъ» пресс-служба районного суда.

29-летний подозреваемый был задержан сотрудниками УФСБ России по Челябинской области и полицией накануне. Против него возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 281 УК РФ (диверсия).

По данным источника в правоохранительных органах, 7 июня житель города Учалы на личном автомобиле приехал в Челябинскую область и с помощью бензина поджег четыре релейных шкафа на перегоне ЮУЖД между станциями Хребет и Флюсовая на территории Миасского городского округа.

По информации источника, башкортостанец являлся сторонником украинских националистов и состоял в группе признанной террористической и запрещенной на территории России организации «Легион "Свобода России"» в одном из мессенджеров, где и получил от неустановленного лица указание совершить диверсию. Также известно, что гражданин дважды менял имя и фамилию, в 2022 году взял фамилию супруги, которая является уроженкой и гражданкой Украины, сообщает источник в правоохранительных органах. Статья, которую вменяют подозреваемому, предусматривает наказание от 10 до 20 лет лишения свободы.

По данным местных СМИ, в результате возгорания на железной дороге 7 июня были задержаны несколько пассажирских поездов, максимально — на 1 час 17 минут.

Сообщения о диверсиях в Челябинской области участились за последний месяц. В начале мая УФСБ России по региону задержало трех человек, подозреваемых в поджоге батарейного и релейного шкафов неподалеку от Магнитогорска, на перегоне между станциями Супряк и Цемзавод Южно-Уральской железной дороги.

4 июня суд арестовал 26-летнего жителя Магнитогорска, обвиняемого в покушении на террористический акт (ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 205 УК РФ) после попытки поджечь здание военкомата с помощью фейерверка. Также следствие считает, что он может быть причастен к повреждению объектов инфраструктуры на ЮУЖД.

Всего на сегодня СМИ известно о шести уголовных делах по фактам диверсий и покушений на теракт в Челябинской области.

По ним УФСБ задержало 11 человек. Двое из них — жители Бакала Алексей Нуриев и Роман Насрыев — уже осуждены на 19 лет лишения свободы каждый за неудавшуюся попытку поджога военкомата в здании местной администрации.

Юлия Гарипова, Челябинск

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