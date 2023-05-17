Союзников гнут в дальнюю дугу

Глава МИД Белоруссии Сергей Алейник, впервые посетивший Москву с официальным визитом, на встречах с российскими коллегами излучал непоколебимый оптимизм. Не было у него сомнений как в «поступательном переходе к многополярному миру», так и в формировании вместе с Россией и «странами дальней дуги» «пояса единомышленников». Глава МИД РФ Сергей Лавров в целом с господином Алейником был согласен, но, правда, был не столь уверен в некоторых тезисах. Например, что «Запад одумается» и скорректирует свою политику.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Главы МИД Белоруссии и России Сергей Алейник и Сергей Лавров уверены, что для двух стран «координация на внешнеполитическом фронте» сейчас имеет особое значение

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Главы МИД Белоруссии и России Сергей Алейник и Сергей Лавров уверены, что для двух стран «координация на внешнеполитическом фронте» сейчас имеет особое значение

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Переговоры с российскими коллегами — причем не только с Сергеем Лавровым, но и со спикером Совета федерации Валентиной Матвиенко и председателем Госдумы Вячеславом Володиным — у главы МИД Белоруссии вышли конструктивными, откровенными и дружественными. Впервые приехавший в Москву с официальным визитом дипломат не скупился на подобные эпитеты. Возможности сотрудничества между РФ и Белоруссией, судя по прозвучавшим заявлениям, почти безграничны, а крепкой дружбе двух стран могли бы позавидовать любые государства, называющие себя союзниками.

При этом, как отметил перед переговорами Сергей Лавров, «архитектура безопасности на европейском континенте сейчас активно разрушается нашими западными соседями», поэтому дел министрам предстояло много: нужно было обсудить «повышение обороноспособности западных рубежей Союзного государства», «отстаивание справедливости в международных отношениях, недопустимость двойных стандартов в подходах к обеспечению безопасности в Европе», интеграционные процессы на постсоветском пространстве и прочее сотрудничество. Учитывая все обстоятельства, по мнению министра, особую важность приобретала «координация на внешнеполитическом фронте».

В целом дипломаты старались говорить о самобытном и суверенном развитии своих стран, связавшей их интеграции и двустороннем потенциале. Но избегать международного контекста удавалось с трудом. А порой он и вовсе превалировал.

Прежде всего Москву и Минск не устраивает политика Запада, который всячески сопротивляется многополярности, стремится сохранить доминирующее положение, а также пытается «лишить суверенитета» Россию и Белоруссию.

Несмотря на все связанные с таким подходом риски и опасности, современные тенденции и «собственный интеграционный опыт» Москвы и Минска говорят о том, что «все эти усилия будут тщетны, а запущенные самим же Западом процессы глобальной трансформации и поступательного перехода к многополярному миру вспять уже не повернешь». В этом в среду заверил господин Алейник. По его мнению, «мир уже не будет прежним», а определенные группы стран осознают важность безопасного мироустройства, в котором «будут уважаться права наций и народов на свой самостоятельный цивилизационный путь развития».

И чтобы теснее сблизиться с такими странами, Сергей Лавров и Сергей Алейник 17 мая обсудили отношения своих государств с «глобальным Югом». Как уточнил российский министр, отдельно разговор зашел о программе саммита Россия—Африка, который пройдет летом в Санкт-Петербурге и куда приедут и «белорусские друзья».

Господин Алейник подтвердил, что республика готова уделить большое внимание совместному с РФ «взаимодействию со странами дальней дуги».

«Нам надо формировать действительно более серьезный пояс единомышленников — стран, которые одинаково смотрят на справедливый миропорядок, на необходимость перехода к многополярному миру»,— сказал белорусский дипломат.

При этом Сергею Алейнику явно не чужд позитивный взгляд на вещи, поэтому он напомнил, что «в каждом столетии случаются глобальные события», а потому и из нынешнего кризиса удастся выйти «окрепшими» и «настроенными на мир и созидательность». Он заверил, что Белоруссия выступает за всеобщую безопасность, «а не для отдельно избранных стран». Поэтому, по словам министра, миру нужна некая масштабная конференция (по аналогии с Сан-Францисской в 1945 году), на которой абсолютно все, «включая Россию и Беларусь», получат гарантии безопасности. Господин Алейник напомнил, что с самого начала российско-украинского конфликта Минск предлагал себя в качестве площадки для урегулирования. Судя по его словам и намекам, республика была бы не против в итоге оказаться площадкой и для чего-то более глобального.

Сергей Лавров с коллегой в целом согласился, но в перспективах радикального изменения позиции западных стран (что, как следовало из заявлений министров, требуется для урегулирования глобального кризиса) не был столь уверен. «Когда и если Запад одумается и когда и если Запад поймет, что он не сможет остановить исторически объективный процесс формирования многополярного мира, то потребуется, конечно, разговор, совсем не ограниченный только Европой. И нам не уйти от разговора о том, что глобальная безопасность должна быть честной и равноправной»,— сказал господин Лавров.

В совместном заявлении министры отметили, что «для прекращения нынешнего кризиса в области безопасности требуется, чтобы США и НАТО пересмотрели свой деструктивный курс на нагнетание напряженности, предприняли шаги по деэскалации и проявили готовность учитывать коренные интересы России и Беларуси». Ведь именно из-за того, что Запад пока не готов «одуматься», и случился украинский конфликт, следовало из слов дипломатов. Они заверили, что осуждают «действия государств Запада, направленные на разжигание и затягивание украинского кризиса», считают возможным его «урегулировать политико-дипломатическими методами» и выступают «за возвращение Украины к нейтральному внеблоковому статусу и ее отказ от нацистского и милитаристского характера государственной политики».

А пока этого не произошло, Россия (и, видимо, Белоруссия) готова рассматривать любые инициативы по украинскому урегулированию, отметил Сергей Лавров.

Правда, мирные планы от Бразилии и «африканских друзей», о которых не без надежды упомянул господин Алейник, Москва «на бумаге» не видела. Чего не скажешь про «китайских соседей» — они открыли 12 пунктов своего плана всему миру.

Продвигать эту инициативу в Европу сейчас отправился спецпредставитель правительства КНР Ли Хуэй (см. “Ъ” от 17 мая): свое турне он начал с Киева и планирует закончить его в Москве. По мнению Сергея Лаврова, усилия Китая, впрочем, Запад вряд ли поддержит, поскольку намерен продвигать идею президента Украины Владимира Зеленского. А она, как считает министр, фактически заключается в «капитуляции России».

Что же касается отношения РФ к плану Китая, то Москва выражает готовность взять его за некую основу. При этом Сергей Лавров отметил, что среди 12 пунктов есть «главные положения, которые носят системный глобальный характер». А именно — уважение Устава ООН, необходимость в глобальном масштабе на практике утвердить принцип неделимости безопасности, а также недопустимость односторонних санкций. Из прежних заявлений китайских представителей тем не менее не следовало, что какие-либо из 12 пунктов главнее других.

Алексей Забродин