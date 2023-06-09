Саратовским предпринимателям предлагают софинансирование на рекламу

Центр «Мой бизнес» предлагает услугу по популяризации продукции индивидуальных предпринимателей, юридических лиц и самозанятых Саратовской области.

Предприниматели могут выбрать из разнообразных пакетов рекламы: на радио, телевидении, в лифтах, а также печать полиграфии. Стоимость колеблется от 25 до 40 тыс. руб. Можно выбрать только один пакет из одной категории. Софинансирование от государства составит по любому из них 25 тыс. руб.

Партнеры «Моего бизнеса», с которыми предполагается сотрудничество участников рекламных кампаний: радио — ГК «Выбери Радио» и «Креатив С»; реклама в лифтах — рекламные агенства «Ажиотаж» и «Наш город»; ТВ — АВВА Медиа | ТВ; печать полиграфической продукции — рекламно-полиграфическое агенство «2R» и типография «Техно-Декор».

Получить услугу могут зарегистрированные в Саратовской области субъекты МСП, у которых есть учетная запись на платформе МСП. рф, и которые не получали аналогичную услугу в прошлом году. Заявки принимают до 30 июня.

Центр предпринимателя «Мой бизнес» реализует свои программы в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы»; при поддержке Минэкономразвития РФ и региона.

Дарья Васенина