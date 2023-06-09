Китай намерен ограничить использование Wi-Fi и Bluetooth

Управление по вопросам кибербезопасности Китая опубликовало законопроект, который предусматривает ограничение использования гражданами интернет-сетей малого радиуса действия. К таким относятся Wi-Fi, Bluetooth, Air Drop и аналогичные беспроводные технологии связи и передачи файлов между устройствами.

Законопроект обязывает поставщиков услуг внедрять системы мониторинга данных, циркулирующих через такие сети, и предотвращать распространение незаконного контента. Пользователи же «не должны использовать сервис для публикации или пересылки незаконной информации, должны принимать меры для предотвращения производства, копирования или распространения нежелательной информации и противодействия ей», а в случае получения такой информации им рекомендуется обращаться в компетентные органы власти.

Кроме того, законопроект предусматривает введение запрета на автоматическое подключение устройств к сетям, а также обязательное предоставление персональных данных владельцев устройств операторам сети при каждом подключении.

Таким образом, китайские власти фактически хотят установить тотальный контроль над беспроводными интернет-сетями. Этот шаг стал реакцией на осенние массовые протесты против коронавирусных ограничений, в ходе которых граждане активно делились между собой видеороликами и информацией через AirDrop и Bluetooth.

Кирилл Сарханянц