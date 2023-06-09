Lexus представил новый кроссовер TX

Компания Lexus представила новую модель — кроссовер TX, разработанный для рынка США.

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Новинка стала более дорогой и роскошной версией Toyota Grand Highlander, представленного в начале 2023 года. Автомобили технически унифицированы и отличаются только оформлением кузова, выполненном в новом фирменном стиле Lexus, а также измененным интерьером.

Новый Lexus TX доступен в 7- и 8-местном варианте салона — третий ряд сидений всегда трехместный, но на втором могут быть установлены либо общий диван, либо два раздельных кресла. Для модели доступны четыре комплектации — Standard, Premium, Luxury и F Sport Performance — отличающиеся декором кузова и оснащением.

Новинка получила фирменный комплекс систем активной безопасности Lexus Safety System+ 3.0, 12,3-дюймовую цифровую панель приборов и мультимедийную систему с 14-дюймовым сенсорным экраном, проекционный дисплей, панорамную крышу, акустику Mark Levinson и другое оборудование.

В линейку моторов нового кроссовера Lexus войдут 279-сильный 2,4-литровый бензиновый турбодвигатель с 8-ступенчатой автоматической коробкой передач у TX 350 и две гибридные силовые установки. TX 500h получит 371-сильную силовую установку Hybrid Max на базе 2,4-литрового турбомотора, электромотора и 6-ступенчатой автоматической коробки передач, а TX 550h+ получила 412-сильную силовую установку на базе 3,5-литрового атмосферного V6 с электромотором и вариатором.

Гибридные Lexus TX доступны только с полным приводом Direct4 с отдельным электромотором на задней оси и полноуправляемым шасси, тогда как базовый вариант имеет модификации с передним или полным приводом.

Продажи нового Lexus TX в США начнутся осенью 2023 года. Сборка кроссовера будет налажена на том же заводе в США, где сейчас выпускают Toyota Grand Highlander.

Максим Вершинин

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