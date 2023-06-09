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Коммерсантъ FM
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Двое детей пострадали на аттракционе в Новосибирске

Уголовное дело возбуждено в Новосибирске после травмирования двоих детей на аттракционе «Галактика» в Центральном парке города. Вагончик с людьми дважды экстренно затормозил. Из-за резкой остановки две девочки 6 и 11 лет ударились об элементы карусели и получили различные травмы. Дети были доставлены в медучреждение. Также травмировались двое взрослых, уточнили в прокуратуре Новосибирской области.

«У детей ушибы. Ссадины»,— уточнили «Ъ» в прокуратуре региона. Госпитализация пострадавшим не потребовалась.

Дело возбуждено по ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей). Следователи дадут юридическую оценку действиям лиц, ответственных за оказание развлекательных услуг. Работа аттракциона остановлена.

Оксана Павлова, Новосибирск

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