Двое детей пострадали на аттракционе в Новосибирске

Уголовное дело возбуждено в Новосибирске после травмирования двоих детей на аттракционе «Галактика» в Центральном парке города. Вагончик с людьми дважды экстренно затормозил. Из-за резкой остановки две девочки 6 и 11 лет ударились об элементы карусели и получили различные травмы. Дети были доставлены в медучреждение. Также травмировались двое взрослых, уточнили в прокуратуре Новосибирской области.

«У детей ушибы. Ссадины»,— уточнили «Ъ» в прокуратуре региона. Госпитализация пострадавшим не потребовалась.

Дело возбуждено по ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей). Следователи дадут юридическую оценку действиям лиц, ответственных за оказание развлекательных услуг. Работа аттракциона остановлена.

Оксана Павлова, Новосибирск