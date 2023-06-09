На СВЖД кратно выросли контейнерные перевозки удобрений, автомобилей и зерна

На Свердловской железной дороге (СвЖД) с января по май 2023 года перевезли 186 тыс. контейнеров ДФЭ (TEU), что на 4,6% выше показателей аналогичного периода 2022 года. Как сообщили в пресс-службе СвЖД, из них во внутреннем сообщении отправлено 107 тыс. ДФЭ (+13,8%).

С начала года было перевезено 2,3 млн тонн грузов — количество груженых контейнеров составило 129,5 тыс. ДФЭ. Наибольший рост показали:

химические и минеральные удобрения — 4,2 тыс. (рост в 44 раза)

автомобили и комплектующие — 1,9 тыс. (рост в 18 раз)

зерно — 3,5 тыс. (рост в 6 раз)

руда цветная и серное сырье — 673 (рост в 2 раза)

Свердловская железная дорога работает на территории Свердловской, Тюменской областей, ХМАО, ЯНАО и Пермского края. Напомним, за пять месяцев 2023 года погрузка на СвЖД сократилась на 3,3% и составила 58,2 млн тонн. В частности, по железной дороге отправлено 16,3 млн тонн нефти и нефтепродуктов, 4,9 млн тонн руды железной и марганцевой и 4,4 млн тонн черных металлов.

Диана Сунагатуллина

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