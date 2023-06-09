«Жизнь короче визга воробья»

Пермь готовится к празднованию 300-летия города не только масштабной починкой улиц, но и знаковой постановкой оперного произведения. Музыкальные и театральные силы города объединились ради мировой премьеры: сыграли «Танго с коровами» композитора Игоря Машукова, превратившего в современный дискурс творчество великого земляка — поэта-футуриста Василия Каменского, чему радуется шеф-редактор издательства «Композитор» Петр Поспелов.

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Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Пермский государственный театр оперы и балета

Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Василий Каменский (1884–1961) — поэт, художник и даже авиатор, соратник Маяковского, Хлебникова и Бурлюка — гений места Перми, как и Сергей Дягилев. Он провел здесь важные годы жизни, что легко представить, глядя вдаль с высокого берега Камы и воображая его полет. Каменский прожил долгую жизнь, но лишь в молодости был бравым новатором. Поздние годы его сломали. В заголовок этой статьи вынесена одна из его строк.

Опера Игоря Машукова — и про Каменского, и по его стихам. Опера нимало не печальная. На сцене восемь певцов и четыре музыканта, и все работают так, что задохнешься от ритма.

Если произведение классифицировать, то уши разбегаются. Оперу не причислишь ни к одному из традиционных видов, ни к мюзиклу, ни к авангарду. Набор стилевых, вокальных и инструментальных приемов в ней настолько широк, что час с небольшим творится беготня по всей территории экспериментального жанра. Вместе с тем чувствуется продуманность и качество авторского отбора: композитор берет и чередует только то, что смыкается с темой.

Каменский был поэтом бедной, но вдохновенной пролетарской эпохи, когда рифмовались аэроплан, телефон и граммофон, а к ним композитор Машуков прибавил арматурофон — и вот оркестр из четырех человек обходится не только скрипкой и клавишными, но играет и на хитрых-нехитрых инструментах: скребет на пиле и стиральной доске, щелкает по ручным счетам, полощется руками в воде. Коровьи ботала автор оперы страстно выбирал на блошином рынке, думая о том, что поэт-авиатор, когда свалился с самолета и старался выздороветь в деревенской атмосфере, слушал именно коровью музыку.

Каменский был будетлянином — и вот воплощение его мечты: компьютерный звук, техничное сочетание акустики и электроники, живой игры и фонограммы.

Каменский был изыскан, но не элитарен — это понимает автор оперы «Танго с коровами» Игорь Машуков: его музыка стенка по стенке ходит от масс-культуры к высокой сложности. Точно выбранный стиль чувствуется повсюду, но от номера к номеру выстраивается по-разному. Композитор рассчитанно меняет внутри произведения художественную оптику, его не заносит ни в пафос, ни в иронию. Звук пропеллера, который издают все, кто откуда может, относит точку зрения автора на позволительную высоту.

«Танго с коровами» — опера названа по стихотворно-графическому сборнику Каменского, изданному на обоях. Четыре из четырнадцати номеров в опере так и называются — «Музыкальные обои»; вероятно, подобному жанру улыбнулся бы идеолог «меблировочной музыки» Эрик Сати.

Опера Машукова появилась в итоге малобюджетной, но умно спланированной внутрипермской копродукции.

Организатором выступил Пермский музыкальный колледж, чьим выпускником, а ныне преподавателем является создатель оперы. Площадку дал Пермский ТЮЗ (его новый худрук Константин Яковлев стал и постановщиком спектакля), находящийся в особняке пермского пароходчика Любимова, чья фамилия входит в текст Каменского. Восемь вокальных партий под безукоризненным управлением дирижера Татьяны Ивановой исполнили солисты и артисты хора Пермского театра оперы и балета.

Это результат планомерной творческой работы: Игоря Машукова знает не только город, где он — известный композитор, многосторонний педагог и энергичный организатор, но и музыкальная Россия. Машуков пропагандирует музыку молодых уральских композиторов и в столицах. Осенью 2023 года их сочинения прозвучат в Москве; сюда же приедет и опера «Танго с коровами».