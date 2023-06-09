Аксенов предложил прекратить поставки газа и нефти странам, направляющим оружие Украине

Глава Крыма Сергей Аксенов считает нужным прекратить поставки газа и нефти странам Европы, поставляющим Украине оружие. По его словам, любая такая страна является участником военного конфликта.

«Поставили танки — отключаем газ, нефть, все, до свидания. Не надо, чтобы авиация летала. Для них должен быть водораздел: поставляешь оружие — все, до свидания»,— сказал господин Аксенов в эфире телеканала «Крым 24» (цитата по «РИА Новости»).

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель говорил, что энергетическая зависимость от России делает Евросоюз (ЕС) уязвимым. Он опасался, что Россия может «перерыть газ» Европе, в связи с чем, по его мнению, ЕС надо полностью прекратить закупать российский газ. Президент Молдавии Майя Санду опасалась, что Россия может использовать газ, чтобы помешать вступлению республики в ЕС. В марте молдавские власти заявили о независимости от российских энергоресурсов.

Лаура Кеффер