Татарстан раздал по-крупному

Татарстан по итогам 2022 года перечислил в федеральный бюджет 71% всех сборов с территории республики. В общей сложности в центр было направлено более 1 трлн руб. Лишь 430 млрд руб. поступили в консолидированный бюджет региона. Как заметил спикер Госсовета Фарид Мухаметшин, ранее отчисления в бюджет РФ составляли 75% всех доходов, но сейчас «пропорция несколько улучшилась в пользу региона». По мнению экспертов, это стало возможным благодаря тому, что «план по доходам республики был выполнен с опережением».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

В 2022 году с территории Татарстана было собрано 1,48 трлн руб. в виде налогов, таможенных сборов и пошлин, отчислений в социальные фонды. Такие данные на заседании Госсовета представил министр финансов республики Радик Гайзатуллин. Из общей суммы только 429,4 млрд руб. (29%) поступили в консолидированный бюджет региона. Остальная сумма — 1,05 трлн руб. — была перечислена в федеральный центр.

«Если посмотреть за 2022 год налоговые и неналоговые доходы, включая Пенсионный фонд и Социальное страхование, то получилась пропорция: 71% идет в федеральный бюджет, 29% — в республиканский»,— пояснил глава минфина.

Если учитывать только налоговые и неналоговые доходы, то в республике осталось 35% этих средств. В федеральный бюджет направили 812 млрд руб., или 65%. Общая сумма налоговых и неналоговых доходов составила 1,24 трлн руб.

Сборы с территории Татарстана заметно выросли за последние годы. Так, в 2018 году общая сумма доходов, сборов и отчислений в соцфонды составляла 1,08 трлн руб. Из них 801,4 млрд руб. (74%) были направлены в федеральный центр, а в республике осталось 281 млрд руб. В 2019 году из 1,1 трлн руб. федеральный бюджет получил 796 млрд руб. (73%), в Татарстане осталось 299 млрд руб. В 2020 году общий объем сборов сокращался до 879 млрд руб.: 71% получил бюджет РФ, 29% (255,8 млрд руб.) — казна региона. В 2021 году, когда сумма общих сборов достигла 1,35 трлн руб., в центр было направлено 75% этой суммы (1,01 трлн руб.). Консолидированный бюджет Татарстана тогда получил лишь четверть всех доходов — 336,1 млрд руб.

В разрезе налоговых и неналоговых доходов в бюджет РФ в 2018 и 2019 годах было направлено 65%, в 2020 году — 62%, в 2021 году — 70%.

«Мы доводили до 75% отчислений в федеральный центр»,— сказал вчера спикер Госсовета Фарид Мухаметшин. Однако, по его словам, «усилиями руководства республики, депутатов Госдумы от Татарстана эта пропорция несколько улучшилась в пользу региона, республиканского бюджета».

На заседании Госсовета Радик Гайзатуллин также отчитался об увеличении безвозмездных поступлений от федерального центра в бюджет Татарстана. Так, в прошлом году от бюджета РФ республика получила 83,6 млрд руб. В 2018 году эта сумма составляла 43 млрд руб., в 2019 году — 37,3 млрд руб., в 2020 году — 81,9 млрд руб., в 2021 году — 73,5 млрд руб.

В целом в 2022 году бюджет Татарстана был исполнен с дефицитом 10,4 млрд руб. Доходы казны составили 452,7 млрд руб., расходы — 463,2 млрд руб. Господин Мухаметшин напомнил, что «прогнозы на 2022 год были не очень простые». «Но экономика Татарстана показала устойчивое и стабильное развитие, хозяйствующие субъекты обеспечили выполнение объемов налоговых поступлений в бюджет»,— подчеркнул он.

Изменения пропорций распределения доходов и сборов «стало возможно за счет некоторых корректировок бюджетной политики», считает партнер Экспертной группы Veta Александр Терентьев. По его словам, «последние годы Татарстан как раз перечислял в федеральную казну больше, чем обычно». «Это связано во многом с доходами от нефтяной отрасли и отменой льгот для нефтяников с 2021 года. Сейчас ситуация несколько скорректировалась, поэтому вполне возможно, что, принимая проект изменений в бюджет республики в 2022 году, власти смогли скорректировать пропорцию изменений в свою пользу. Напомню, что в 2022 году годовой план по доходам республики был выполнен с опережением»,— разъясняет эксперт. Он полагает, что «в текущем году ситуация может быть изменена, на это будет влиять общая собираемость поступлений и экономическая обстановка».

Кирилл Антонов