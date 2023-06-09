В Татарстане приняли закон о Конституционном совете

Вчера Госсовет Татарстана в первом и третьем чтении принял закон «О Конституционном совете Республики Татарстан». Как сообщил глава парламентского комитета по госстроительству и местному самоуправлению Альберт Хабибуллин («Единая Россия»), новый «постоянно действующий государственный орган» будет выносить «заключения о конституционности или неконституционности» законов республики и других нормативных актов. С запросами в совет будут обращаться глава (раис) Татарстана, региональный парламент и его депутаты, правительство, все муниципалитеты и омбудсмены республики. Кроме того, совет будет разъяснять нормы конституции Татарстана, а также выражать «мнение о соответствии конституции» проектов договоров и соглашений. Граждане и организации смогут обратиться в Конституционный совет, если «их права нарушены».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Альберт Хабибуллин

Фото: tatarstan.ru Альберт Хабибуллин

Фото: tatarstan.ru

Совет создается взамен Конституционного суда Татарстана, который действовал в 2000–2022 годы. Ранее Госдума внесла поправки в федеральный закон «О судебной системе» в связи с принятием новой редакции Конституции РФ. В ней был установлен перечень судов, составляющих судебную систему, но региональные конституционные суды в него не вошли (на тот момент действовали в 16 субъектах РФ). Федеральный законодатель потребовал ликвидировать их к 2023 году, однако разрешил создавать конституционные советы. В настоящий момент такие органы уже созданы в нескольких регионах, например в Башкирии.

«Акты Конституционного совета обязательны к исполнению или обязательны только к рассмотрению? Какова их юридическая сила?» — поинтересовался на заседании Госсовета депутат фракции «Единой России» Игорь Бикеев. Господин Хабибуллин ему ответил, что «к рассмотрению»: «Силы решения, обязательного к исполнению, они не имеют».

Другой единоросс Рамиль Тухватуллин спросил: «В какой ветви власти будет базироваться совет?» По словам Альберта Хабибуллина, это «самостоятельный государственный орган». Спикер Госсовета Татарстана Фарид Мухаметшин пояснил, что «были длительные дискуссии с федеральным центром, длительные дискуссии внутри республики». «Мы пришли к выводу, что надо сделать его самостоятельным, небольшим, но авторитетным. Для того чтобы была возможность населения обращаться в Конституционный совет, а не ездить в Петербург в Конституционный суд РФ»,— заключил господин Мухаметшин.

Новый совет пока еще не сформирован. Закон, принятый Госсоветом, должен подписать глава республики Рустам Минниханов. Совет должен состоять из трех членов, которых назначит парламент республики. Две кандидатуры предложит спикер Госсовета, одну — раис Татарстана. Председатель совета будет назначаться парламентом по предложению главы республики. Конституционный суд Татарстана состоял из шести судей. В 2022 году бюджет республики потратил на его содержание 69 млн руб. Во сколько обойдется содержание Конституционного совета, из принятого закона неясно.

Кирилл Антонов, Казань