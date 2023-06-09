Vestel поставил розницу на паузу

На фоне высокой конкуренции со стороны китайских и других турецкий производитель электроники и бытовой техники Vestel приостановил проект возобновления производства в РФ. Бренд планирует развиваться в стране в корпоративном секторе: по данным “Ъ”, поставки мониторов уже начались в Сбербанк, «Газпром» и «Росатом». Эксперты признают, что у бизнеса есть спрос на профессиональные мониторы, но и в этом сегменте Vestel столкнется с высокой конкуренцией как по цене, так и по качеству.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

Турецкий производитель Vestel приостановил проект по перезапуску производства в РФ из-за высокой конкуренции со стороны китайских и других турецких вендоров, которые уже имеют мощности в стране, рассказал “Ъ” коммерческий директор Holodilnik.ru Алексей Погудалов. По его словам, компания не может реализовать даже тот товар, который привезла из Турции, «сейчас наладился параллельный импорт, все, что продавалось в прошлом году на фоне ажиотажного спроса, сейчас оказалось востребовано уже совершенно в другом объеме».

Из-за высокой конкуренции и снижения спроса на бытовую технику в РФ начали сокращать работу и действующие заводы. Так, мощности итальянского бренда Candy в Кирове приостановили производство, похожие проблемы возникли и у турецкого Arcelik в Липецке (выпускают холодильники и стиральные машины Indesit, Beko и др.). Участники рынка отмечали, что для поддержки производителей нужны финансовые льготы со стороны Минпромторга (см. “Ъ” от 19 апреля). В Минпромторге и Vestel не ответили на запрос.

ООО «Вестел-СНГ» зарегистрировано в 2002 году и принадлежит турецкой Vestel Elektronik Sanayi ve Ticaret. В 2022 году выручка ООО составила 5,8 млрд руб., чистая прибыль — 25 млн руб. Завод в Александрове был запущен в 2003 году. В 2013 году мощности по выпуску ЖК-телевизоров составляли 1 млн штук, стиральных машин — 350 тыс. штук, холодильников — 500 тыс. штук. На предприятии и в офисе было занято более 1,2 тыс. человек.

О том, что Vestel рассматривает возможность перезапуска закрытого в 2016 году завода, стало известно осенью 2022 года (см. “Ъ” от 3 ноября). Производство было закрыто в момент обострения отношений между двумя странами, после того как в ноябре 2015 года турецкий F-16 сбил в Сирии российский Су-24. В самой компании остановку проекта связывали с кризисом. Собеседник “Ъ” на рынке бытовой техники отмечает, что у Vestel финансовые сложности в России начались еще в 2014 году, поскольку выросла стоимость сборки, «компания неоднократно пыталась продать свои мощности, но не сошлась ни с кем по цене, и производство оставалось законсервированным».

Главная проблема с перезапуском завода Vestel в РФ, скорее всего, в том, что компания не может набрать менеджмент, считает представитель ассоциации торговых компаний и производителей электробытовой и компьютерной техники РАТЭК Антон Гуськов. «Линии в Александрове имеют рыночный потенциал и вполне могут быть конкурентоспособными, поэтому, если компании удастся найти опытный управленческий персонал, шансы на возобновление работы есть»,— говорит он.

Однако другой собеседник “Ъ” на рынке утверждает, что Vestel теперь планирует сосредоточиться в России на корпоративных продажах телевизоров и мониторов турецкой сборки и уже сотрудничает с IT-интеграторами и дистрибуторами, которые поставляют его оборудование с системами видео-конференц-связи в Сбербанк, «Газпром» и «Росатом». По его словам, компания сейчас нанимает персонал для российского представительства, которое будет работать в сегменте B2B. В Сбербанке, «Росатоме» и «Газпроме» не ответили на запросы “Ъ”.

В OCS (официальный дистрибутор Vestel) сообщили, что они занимаются только поставками оборудования (мониторы, стиральные машины, холодильники) турецкого бренда для розничных сетей и маркетплейсов, которые реализуют его в потребительском секторе. В ГК «F+ tech | Марвел» подтверждают, что в корпоративном секторе Vestel предлагает мониторы и интерактивные панели. «У компании хороший опыт в производстве телевизоров, которые она собирает на своих заводах. На профессиональные дисплеи сейчас есть спрос, но говорить о перспективах компании пока сложно, так как у нее нет какого-то уникального предложения»,— отмечают там.

Тимофей Корнев