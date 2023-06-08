РБК: в России откроется дополнительный воздушный коридор на юг

В июне в России откроется второй воздушный коридор на юг, сообщили РБК источники в двух российских авиакомпаниях. Его использование сократит время полетов.

По информации одного источника, коридор заработает с 12 июня, авиакомпании уже получили соответствующую информацию. Другой источник РБК сказал, что пилоты получили уведомление об изменениях в воздушном пространстве на юге.

30 августа 2022 года российским авиакомпаниям открыли часть закрытого воздушного коридора на юге страны шириной 10 км. Им могут воспользоваться только авиаперевозчики, которые выполняют рейсы из Москвы в Сочи и аэропорты Турции (и обратно). Остальные рейсы сверх этого лимита летают через воздушное пространство Казахстана.

Аэропорты юга и центральной части России закрыты с начала специальной военной операции. Речь идет об аэропортах Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Геленджика, Краснодара, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя и Элисты. Аэропорт Сочи продолжает работу, но после введения ограничений время перелета из Москвы увеличилось с двух до четырех часов.