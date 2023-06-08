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Коммерсантъ FM
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ЕС выделяет €8,1 млрд на поддержку полупроводниковой отрасли

Еврокомиссия одобрила выделение €8,1 млрд на научные проекты в сфере полупроводниковой промышленности. В проекте, направленном на развитие отрасли и сокращение технологического отставания от США, Южной Кореи и Тайваня, принимают участие 14 европейских стран: Австрия, Чехия, Финляндия, Франция, Германия, Греция, Ирландия, Италия, Мальта, Нидерланды, Польша, Румыния, Словакия и Испания.

Все они выделят средства на этот проект в виде государственных грантов. Кроме того, ожидается, что в проект вложатся и частные инвесторы, которые готовы потратить €13,7 млрд. Таким образом, суммарный бюджет проекта составит порядка €22 млрд, отмечают в Еврокомиссии.

Первые инновационные продукты, созданные в рамках проекта, могут выйти на рынок уже в 2025 году, а сам проект рассчитан до 2032 года.

Кирилл Сарханянц

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