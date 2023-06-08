Умер американский телепроповедник Пэт Робертсон, предсказывавший конец света в 2011 году

Американский телепроповедник и медиамагнат Пэт Робертсон скончался в возрасте 93 лет, сообщил его телеканал Christian Broadcasting Network. Причина смерти не уточняется.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Пэт Робертсон в 2015 году

Фото: Steve Helber / AP Пэт Робертсон в 2015 году

Фото: Steve Helber / AP

Господин Робертсон (настоящее имя — Мэрион Гордон Робертсон) является основателем телекомпании CBN, а также нескольких религиозных организаций, таких как «Американский центр закона и правосудия», «Христианская коалиция», Операция «Благословение» и Регентский университет. Но наибольшую популярность ему принесло его телешоу «Клуб 700», ведущим которого господин Робертсон был более 50 лет. А в 1986 году он выдвигал свою кандидатуру на пост президента США, но потерпел неудачу еще на ранних этапах праймериз от Республиканской партии.

Пэт Робертсон также известен своими ультраконсервативными взглядами и противоречивыми высказываниями. В частности, он утверждал, что общается с Богом, а тот регулярно делится с господином Робертсоном предсказаниями о судьбе США. Зачастую эти предсказания оказывались ложными. Кроме того, проповедник заявлял, что причиной пандемии COVID-19 в мире стал куннилингус. Господин Робертсон также является лауреатом Шнобелевской премии по математике за предсказание конца света в 2011 году.

Кирилл Сарханянц