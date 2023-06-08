Будь «Порше», и люди к тебе потянутся

Инженерный гений Фердинанда Порше заявил о себе еще в 1900-м году, когда конструктор создал электромобиль Lohner-Porsche. В 30-е он разработал знаменитого «Жука», ставшего многолетним бестселлером и визитной карточкой марки Volkswagen. В портфолио основателя знаменитой марки самые разные разработки — от моторов до танков. Но больше всего имя Порше сегодня конечно же связано со спортивными автомобилями, и потому история компании ведет свой отсчет с 8 июня 1948 года, когда свет увидела модель Porsche 358. Другие любопытные события из жизни марки за последние 75 лет — в галерее «Автопилота».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Художественная инсталляция Dream Big с участием автомобиля Porsche, сделанная художником Крисом Лаброем, Шанхай, 2023 год Фото: Porsche Номинально первым спортивным купе, созданным Порше, можно считать Porsche Type 64, построенный в 1939 году для автомарафона Берлин-Рим в количестве трех штук. Оппозитный мотор воздушного охлаждения, расположенный в задней части кузова и развивавший всего 50 л.с. разгонял купе до 160 км/ч. До сегодняшнего дня уцелел всего один экземпляр Type 64 Фото: Porsche Считается, что буквы Porsche на кузов Type 64 клеил сам Фердинанд. Сегодня этот дизайнерский прием — название марки или модели, написанное заглавными буквами «с разрядкой» — используют многие автопроизводители. В том числе Lada Фото: Porsche Первым серийным автомобилем марки принято считать Porsche 356. Он был сконструирован Ферри Порше — сыном Фердинанда Порше — и Эрвином Комендой. Непревзойденные аэродинамика и управляемость плюс качество ручной сборки быстро принесли модели известность. На фото: Ферри Порше (в центре), его отец Фердинанд Порше (справа), Эрвин Коменда (слева) и Porsche 356, 1948 год Фото: Porsche Интересно, что первоначально Porsche можно было считать не немецкими, а австрийскими автомобилями. Серийное производство «первенца» началось в 1948 году в Гмюнде, и только в 1950 году завод переехал в Штутгарт, где 356-й выпускался до апреля 1965 года Фото: Porsche Первая победа автомобилей марки в международных гонках была одержала в июне 1951 года в Ле-Мане парой купе Porsche 356/2. А спустя год автомобили марки Porsche на гонках называли не иначе как «акулами в пруду с окунями» Фото: Porsche После участия в гонках «Каррера Панамерикана» в 1953 году, где победу одержал Хосе Эррарте Ариано на Porsche 550, бренд зарегистрировал Carrera как торговую марку Фото: Porsche Эмблема Porsche несет на себе черно-красные полосы и оленьи рога — элементы герба земли Вюртемберг. Гарцующий жеребец в позаимствован с герба города Штутгарта. Этот логотип Porsche появился в 1952 году, когда марка вышла на рынок США. Эмблема постоянно немного меняется — последний раз это случилось в мае нынешнего года Фото: Porsche Знаменитый Porsche 911 впервые был представлен на автосалоне во Франкфурте 1963 году. Двухлитровый мотор развивал 130 л.с. Привод задний. Автор дизайна — Фердинанд Александр «Бутци» Порше (на фото), старший сын Ферри Порше и внук Фердинанда Порше Фото: Porsche Первоначально вместо индекса «911» должен был использоваться «901», но данная комбинация уже оказалась зарезервированной — у компании Peugeot были эксклюзивные права на обозначения машин, образованных тремя цифрами с нулем посередине. По этой же причине советский «Москвич-408» экспортировался в Европу под другим именем. На фото: рекламный плакат Porsche 911, 1967 год Фото: Porsche В конце 1960-х невероятную популярность получил «найн-илевен» с кузовом тарга, у которого снимались фрагменты крыши. Машины подобной конструкции есть в линейке марки и сегодня Фото: Porsche Один из самых легендарных автомобилей серии 911 считается Carrera RS 1973 года выпуска. В том числе благодаря спойлеру, получившему имя «утиный хвост» Фото: Porsche В 1975 году флагманской моделью в линейке бренда стал 911 Turbo с технологией из мира гонок — турбонаддувом. Технология позволила существенно увеличить мощность —до 280 л.с. Мотор получил более эффективное охлаждение, но оставался «атмосферником». За безопасность при ускорении до сотни за 5,5 с отвечала продуманная аэродинамика и широкие задние колеса с «раздутыми» арками Фото: Porsche Еще одна инновация, пришедшая из мира гонок — Carrera GT, первый серийный автомобиль, в конструкции которого было применено шасси-монокок из карбона. Шасси, весом всего около 100 кг, было сконструировано на архитектуре прототипа GT1 выигравшего Ле-Ман в 1998 году Фото: Porsche Эта полубыль-полулегенда грела душу целому поколению российских автовладельцев. Принято считать, что ВАЗ-2108 своей управляемостью обязан инженерам Porsche. Якобы в 1975 году президент компании Porsche Эрнст Фурманн предложил советскому министру автопромышленности Виктору Полякову выгодное сотрудничество... Трехгодовой контракт по доводочным работам ВАЗ-2108, заключенный в 1980 году, обошелся нашей стране в круглую сумму 1,5 млн дойчемарок. На фото: Эрнст Фурманн (справа) и Ферри Порше Фото: Porsche Но автомобили марки Porsche были в России и до того. В конце 70-х годов в Москве можно было увидеть 911 Targa с надписью «ГАИ» на борту и маячками спецсигналов на крыше Фото: Porsche / Из архива «Автопилота» Еще один «русский след» в истории Porsche — Анатолий Федорович Лапин, с 1969 года возглавлявший дизайнерский отдел Porsche. Уроженец Риги — отец был балтийским немцем, мать русская —Лапин принимал участие в работе над моделями 924 и 944, и особенно в создании Porsche 928. На фото: Анатолий Лапин (второй слева) со своими сотрудниками в дизайн-студии марки Фото: Porsche В 1972 году Фердинандом Александром Порше, создателем легендарного Porsche 911, была основана компания Porsche Design. С этой даты любой, кому не хватает денег на автомобиль марки, может приобрести одежду, очки, часы и кожгалантерею, чей дизайн разработан в стилистике знаменитой автомобильной компании. На фото: курительная трубка, модель P`3613 — один из классических предметов коллекции Porsche Design Фото: Porsche В 2002 году отделение Porsche Engineering на основе гоночного двигателя разработало для культовых американских мотоциклов Harley-Davidson мотор V2 мощностью 120 л.с. под названием Revolution Engine. В частности, такой двигатель устанавливается на модели V-Rod и имеет объем 1131 куб.см, водяное охлаждение и электронное управление впрыском топлива. А самое главное — дает характерный звук мотора, особенно радующий слух фанатов Harley-Davidson Фото: Porsche Сегодня даже трудно себе представить, что реклама автомобильных дилеров когда-то могла быть настолько неполиткорректной, свободной от предрассудков и независимой от маркетинговой политики штаб-квартиры марки Фото: Porsche В начале третьего тысячелетия растущая популярность кроссоверов не могла остаться незамеченной производителем спортивных автомобилей. И в 2002 мир увидел Porsche Cayenne, разработанный совместно с Volkswagen и во многом аналогичный модели Touareg. На фото: канцлер Германии Герхард Шредер закручивает последний винт на первом Cayenne в ознаменование начала серийного производства на заводе Porsche в Лейпциге, 20 августа 2002 года Фото: Porsche В 2017 году, чтобы доказать, что Cayenne — не рафинированный кроссовер, а настоящий трудяга-внедорожник, Porsche в сотрудничестве с Air France устроила зрелищную пиар-акцию. Cayenne S Diesel, оснащенный 385-сильным турбированным дизельным мотором, взял на буксир самый большой в мире пассажирский авиалайнер Airbus A380 массой 285 тонн и протащил его 42 метра Фото: Porsche Автомобили марки Porsche — популярные лоты аукционных торгов. В 2015 году с аукциона Gooding&Company за 10,12 млн долларов ушел с молотка Porsche 956 — победитель гонки «24 часа Ле-Мана» 1983 года. Спустя пару лет этот рекорд был побит. Porsche 917K 1970 года выпуска также был продан на аукционе Gooding&Company в Пеббл-Бич в Калифорнии но уже за 14,08 млн долларов. Это спорткар не выиграл ни одной гонки, но принимал участие в съемках фильма Стива МакКуина «Ле-Ман» Фото: Porsche / Кадр из фильма «Ле-Ман» С 1978 года Porsche является эксклюзивным автомобильным партнером Женской теннисной ассоциации (WTA) и организатором многих турниров. Долгие годы «лицом компании» в этой сфере ее деятельности была российская теннисистка Мария Шарапова Фото: Porsche В недалеком будущем Porsche, как и все остальные европейские автопроизводители будет вынужден перейти на выпуск автомобилей с «нулевым углеродным следом». Первым серийным электромобилем марким стал Taycan, представленный в 2019 году Фото: Porsche В 2020 году мы узнали, что на самом деле, ничего не знаем о марке Porsche. Компания рассекретила сразу дюжину своих концепт-каров, разработанных за последние полтора десятка лет, но не для выставок, а в рамках собственных внутренних работ на перспективу. Одним из концептов оказался грузопассажирский минивэн Следующая фотография 1 / 26 Художественная инсталляция Dream Big с участием автомобиля Porsche, сделанная художником Крисом Лаброем, Шанхай, 2023 год Фото: Porsche Номинально первым спортивным купе, созданным Порше, можно считать Porsche Type 64, построенный в 1939 году для автомарафона Берлин-Рим в количестве трех штук. Оппозитный мотор воздушного охлаждения, расположенный в задней части кузова и развивавший всего 50 л.с. разгонял купе до 160 км/ч. До сегодняшнего дня уцелел всего один экземпляр Type 64 Фото: Porsche Считается, что буквы Porsche на кузов Type 64 клеил сам Фердинанд. Сегодня этот дизайнерский прием — название марки или модели, написанное заглавными буквами «с разрядкой» — используют многие автопроизводители. В том числе Lada Фото: Porsche Первым серийным автомобилем марки принято считать Porsche 356. Он был сконструирован Ферри Порше — сыном Фердинанда Порше — и Эрвином Комендой. Непревзойденные аэродинамика и управляемость плюс качество ручной сборки быстро принесли модели известность. На фото: Ферри Порше (в центре), его отец Фердинанд Порше (справа), Эрвин Коменда (слева) и Porsche 356, 1948 год Фото: Porsche Интересно, что первоначально Porsche можно было считать не немецкими, а австрийскими автомобилями. Серийное производство «первенца» началось в 1948 году в Гмюнде, и только в 1950 году завод переехал в Штутгарт, где 356-й выпускался до апреля 1965 года Фото: Porsche Первая победа автомобилей марки в международных гонках была одержала в июне 1951 года в Ле-Мане парой купе Porsche 356/2. А спустя год автомобили марки Porsche на гонках называли не иначе как «акулами в пруду с окунями» Фото: Porsche После участия в гонках «Каррера Панамерикана» в 1953 году, где победу одержал Хосе Эррарте Ариано на Porsche 550, бренд зарегистрировал Carrera как торговую марку Фото: Porsche Эмблема Porsche несет на себе черно-красные полосы и оленьи рога — элементы герба земли Вюртемберг. Гарцующий жеребец в позаимствован с герба города Штутгарта. Этот логотип Porsche появился в 1952 году, когда марка вышла на рынок США. Эмблема постоянно немного меняется — последний раз это случилось в мае нынешнего года Фото: Porsche Знаменитый Porsche 911 впервые был представлен на автосалоне во Франкфурте 1963 году. Двухлитровый мотор развивал 130 л.с. Привод задний. Автор дизайна — Фердинанд Александр «Бутци» Порше (на фото), старший сын Ферри Порше и внук Фердинанда Порше Фото: Porsche Первоначально вместо индекса «911» должен был использоваться «901», но данная комбинация уже оказалась зарезервированной — у компании Peugeot были эксклюзивные права на обозначения машин, образованных тремя цифрами с нулем посередине. По этой же причине советский «Москвич-408» экспортировался в Европу под другим именем. На фото: рекламный плакат Porsche 911, 1967 год Фото: Porsche В конце 1960-х невероятную популярность получил «найн-илевен» с кузовом тарга, у которого снимались фрагменты крыши. Машины подобной конструкции есть в линейке марки и сегодня Фото: Porsche Один из самых легендарных автомобилей серии 911 считается Carrera RS 1973 года выпуска. В том числе благодаря спойлеру, получившему имя «утиный хвост» Фото: Porsche В 1975 году флагманской моделью в линейке бренда стал 911 Turbo с технологией из мира гонок — турбонаддувом. Технология позволила существенно увеличить мощность —до 280 л.с. Мотор получил более эффективное охлаждение, но оставался «атмосферником». За безопасность при ускорении до сотни за 5,5 с отвечала продуманная аэродинамика и широкие задние колеса с «раздутыми» арками Фото: Porsche Еще одна инновация, пришедшая из мира гонок — Carrera GT, первый серийный автомобиль, в конструкции которого было применено шасси-монокок из карбона. Шасси, весом всего около 100 кг, было сконструировано на архитектуре прототипа GT1 выигравшего Ле-Ман в 1998 году Фото: Porsche Эта полубыль-полулегенда грела душу целому поколению российских автовладельцев. Принято считать, что ВАЗ-2108 своей управляемостью обязан инженерам Porsche. Якобы в 1975 году президент компании Porsche Эрнст Фурманн предложил советскому министру автопромышленности Виктору Полякову выгодное сотрудничество... Трехгодовой контракт по доводочным работам ВАЗ-2108, заключенный в 1980 году, обошелся нашей стране в круглую сумму 1,5 млн дойчемарок. На фото: Эрнст Фурманн (справа) и Ферри Порше Фото: Porsche Но автомобили марки Porsche были в России и до того. В конце 70-х годов в Москве можно было увидеть 911 Targa с надписью «ГАИ» на борту и маячками спецсигналов на крыше Фото: Porsche / Из архива «Автопилота» Еще один «русский след» в истории Porsche — Анатолий Федорович Лапин, с 1969 года возглавлявший дизайнерский отдел Porsche. Уроженец Риги — отец был балтийским немцем, мать русская —Лапин принимал участие в работе над моделями 924 и 944, и особенно в создании Porsche 928. На фото: Анатолий Лапин (второй слева) со своими сотрудниками в дизайн-студии марки Фото: Porsche В 1972 году Фердинандом Александром Порше, создателем легендарного Porsche 911, была основана компания Porsche Design. С этой даты любой, кому не хватает денег на автомобиль марки, может приобрести одежду, очки, часы и кожгалантерею, чей дизайн разработан в стилистике знаменитой автомобильной компании. На фото: курительная трубка, модель P`3613 — один из классических предметов коллекции Porsche Design Фото: Porsche В 2002 году отделение Porsche Engineering на основе гоночного двигателя разработало для культовых американских мотоциклов Harley-Davidson мотор V2 мощностью 120 л.с. под названием Revolution Engine. В частности, такой двигатель устанавливается на модели V-Rod и имеет объем 1131 куб.см, водяное охлаждение и электронное управление впрыском топлива. А самое главное — дает характерный звук мотора, особенно радующий слух фанатов Harley-Davidson Фото: Porsche Сегодня даже трудно себе представить, что реклама автомобильных дилеров когда-то могла быть настолько неполиткорректной, свободной от предрассудков и независимой от маркетинговой политики штаб-квартиры марки Фото: Porsche В начале третьего тысячелетия растущая популярность кроссоверов не могла остаться незамеченной производителем спортивных автомобилей. И в 2002 мир увидел Porsche Cayenne, разработанный совместно с Volkswagen и во многом аналогичный модели Touareg. На фото: канцлер Германии Герхард Шредер закручивает последний винт на первом Cayenne в ознаменование начала серийного производства на заводе Porsche в Лейпциге, 20 августа 2002 года Фото: Porsche В 2017 году, чтобы доказать, что Cayenne — не рафинированный кроссовер, а настоящий трудяга-внедорожник, Porsche в сотрудничестве с Air France устроила зрелищную пиар-акцию. Cayenne S Diesel, оснащенный 385-сильным турбированным дизельным мотором, взял на буксир самый большой в мире пассажирский авиалайнер Airbus A380 массой 285 тонн и протащил его 42 метра Фото: Porsche Автомобили марки Porsche — популярные лоты аукционных торгов. В 2015 году с аукциона Gooding&Company за 10,12 млн долларов ушел с молотка Porsche 956 — победитель гонки «24 часа Ле-Мана» 1983 года. Спустя пару лет этот рекорд был побит. Porsche 917K 1970 года выпуска также был продан на аукционе Gooding&Company в Пеббл-Бич в Калифорнии но уже за 14,08 млн долларов. Это спорткар не выиграл ни одной гонки, но принимал участие в съемках фильма Стива МакКуина «Ле-Ман» Фото: Porsche / Кадр из фильма «Ле-Ман» С 1978 года Porsche является эксклюзивным автомобильным партнером Женской теннисной ассоциации (WTA) и организатором многих турниров. Долгие годы «лицом компании» в этой сфере ее деятельности была российская теннисистка Мария Шарапова Фото: Porsche В недалеком будущем Porsche, как и все остальные европейские автопроизводители будет вынужден перейти на выпуск автомобилей с «нулевым углеродным следом». Первым серийным электромобилем марким стал Taycan, представленный в 2019 году Фото: Porsche В 2020 году мы узнали, что на самом деле, ничего не знаем о марке Porsche. Компания рассекретила сразу дюжину своих концепт-каров, разработанных за последние полтора десятка лет, но не для выставок, а в рамках собственных внутренних работ на перспективу. Одним из концептов оказался грузопассажирский минивэн