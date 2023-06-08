Будь «Порше», и люди к тебе потянутся

Инженерный гений Фердинанда Порше заявил о себе еще в 1900-м году, когда конструктор создал электромобиль Lohner-Porsche. В 30-е он разработал знаменитого «Жука», ставшего многолетним бестселлером и визитной карточкой марки Volkswagen. В портфолио основателя знаменитой марки самые разные разработки — от моторов до танков. Но больше всего имя Порше сегодня конечно же связано со спортивными автомобилями, и потому история компании ведет свой отсчет с 8 июня 1948 года, когда свет увидела модель Porsche 358. Другие любопытные события из жизни марки за последние 75 лет — в галерее «Автопилота».
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