В Петербурге вырос спрос на работников сферы страхования, транспортной логистики у правления персоналом

В мае текущего года компании и предприятия Санкт-Петербурга разместили на 54% больше вакансий, чем в мае 2022 года. По сравнению с апрелем 2023-м рост числа вакансий в городе на Неве составил 2%. Об этом сообщается в традиционном отчете HeadHunter.

Больше всего, по сравнению с прошлогодними майскими показателями, в Петербурге вырос спрос на работников профессиональных сфер: «Страхование» (+128% новых вакансий), «Транспорт, логистика, перевозки» (+115% новых рабочих мест), «Управление персоналом, тренинги» (+85%) и в сфере консалтинга и инвестиций (+82%).

Также высокий спрос по сравнению с 2022 годом наблюдается в сфере административного (+78%) и рабочего персонала (+75% новых рабочих мест).

Среди регионов Северо-Запада наиболее сильный рост спроса на новых работников продемонстрировали Ленинградская и Псковская области, где количество предложений о работе по сравнению с прошлым годом возросло на 71% и 58% соответственно. По сравнению с апрелем 2023 года спрос на рабочую силу в этих регионах вырос на 12% и 8% соответственно.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что в Петербурге возник дефицит кадров в 18 из 28 отраслей экономики.

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