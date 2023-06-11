Великая китайская грамота

Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что время английского ушло, а заменить его в РФ должны национальные языки народов России и китайский. «Ъ» опросил экспертов, преподавателей и слушателей языковых курсов и нашел подтверждение тому, что язык Поднебесной набирает в России популярность. Так, спрос на услуги репетиторов по китайскому вырос по сравнению с прошлым годом почти в три раза. А приступающие к его изучению россияне называют в качестве мотивов возможность трудоустроиться в международную компанию или переехать жить в Китай. Эксперты объясняют, что даже в таких условиях отказ от английского в пользу китайского может оказаться «культурным самострелом».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Популярность изучения азиатских языков увеличивается с каждым годом

Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Популярность изучения азиатских языков увеличивается с каждым годом

Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

Послание от китайского товарища

Вячеслав Володин, выступая 18 мая в рамках Парламентской ассамблеи Организации договора о коллективной безопасности, назвал английский язык «мертвым» и призвал россиян учить национальные языки своей страны, а также китайский. Мнением по этому вопросу господин Володин поделился после выступления чрезвычайного и полномочного посла Китая в Белоруссии Се Сяоюна, который произносил речь по-русски. «Когда наш товарищ озвучивает послание и мы его понимаем, потому что можем разговаривать на языке межнационального общения, это очень важно. Давайте будем учить свои национальные языки, языки межнационального общения, китайский язык. Английский — это мертвый язык. Все, время ушло»,— приводит его слова ТАСС.

Китайский язык в России Основные цифры 20 апреля по инициативе ООН отмечается День китайского языка — одного из шести официальных языков организации. Китайский является самым распространенным современным языком. По данным онлайн-справочника по языкам мира Ethnologue, на нем говорят более 1,3 млрд человек. Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран По данным последней переписи населения, 17,6 тыс. жителей России считают китайский родным языком. Говорят на китайском 59,2 тыс. человек, примерно столько же, сколько и на белорусском. При этом почти каждый второй (24,7 тыс.) отметил, что использует китайский в повседневной жизни. Как сообщало в июле 2022 года Минобрнауки, около 22 тыс. российских студентов изучают китайский язык в 142 российских вузах. Ведущие вузы по изучению китайского языка: Санкт-Петербургский государственный университет

Казанский федеральный университет

Российский университет дружбы народов

Иркутский государственный университет

Дальневосточный федеральный университет

МГУ имени Ломоносова Изучение осуществляется в рамках направлений «лингвистика» и «перевод и переводоведение». Есть возможность учить китайский и у студентов смежных направлений и специальностей («международные отношения», «филология», «востоковедение и африканистика» и другие). По данным ведомства на декабрь, в китайских университетах обучается 6,48 тыс. студентов из России. В российских образовательных организациях по всем формам обучения, в том числе в зарубежных филиалах российских вузов и совместных образовательных организациях — более 32,5 тыс. граждан Китая. Количество совместных российско-китайских образовательных программ в 2021–2022 годах возросло на 20%, c 79 до 95. Количество совместных образовательных учреждений увеличилось с 12 до 18. В 2019 году китайский язык был впервые включен в перечень предметов, сдаваемых в форме ЕГЭ. Как сообщал Рособрнадзор, на тот момент его изучали более 17 тыс. школьников в 168 школах в 24 регионах России. К 2021 году их количество увеличилось до 91 тыс. Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран География экзамена также расширилась. Если в 2019 году китайский сдавали в основном ученики из Москвы, Санкт-Петербурга, Владивостока и Новосибирска, в 2022 году ЕГЭ прошел в 60 регионах. Соцопросы фиксируют рост интереса к китайскому. Он вошел в топ-5 по популярности среди изучающих иностранные языки. По значимости для карьеры и перспективности для обучения детей китайский уступает только английскому. Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Сервис по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob фиксирует, что за последний год число вакансий с требованием знания китайского языка выросло в два раза. При этом владение китайским в среднем увеличивает заработок специалиста на 18%. Разница в зарплатах специалистов со знанием и без знания китайского языка Позиция Без знания китайского (тыс. руб.) Со знанием китайского (тыс. руб.) Выше в среднем (%) Менеджер по продажам 95-160 100-180 10 Менеджер ВЭД 80-130 90-150 13 Менеджер по закупкам 70-110 90-150 28 Логист/менеджер по логистике 70-100 80-130 18 Источник: Superjob, данные на февраль 2023 года. Чаще всего вакансии со знанием китайского размещаются для учителей, специалистов ВЭД, снабженцев, переводчиков и менеджеров по продажам. Компаний, подбирающих персонал со знанием китайского, больше всего в транспортно-логистической отрасли, а также в сферах ритейла и производства. Недавно стало известно, что обучить своих сотрудников китайскому планирует и российский Центробанк.

Между тем, согласно данным опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) 2019 года, наиболее важным и полезным абсолютное большинство наших соотечественников считало изучение именно английского (93%). При этом в современных условиях не будет лишним знать китайский (48%) или немецкий (32%), указывали респонденты. В пятерку наиболее перспективных с точки зрения важности и полезности их знания вошли также французский (21%) и испанский языки (9%). Стоит, правда, отметить, что, согласно тому же опросу, в той или иной степени в 2019 году были знакомы с английским 63% россиян, 45% — с немецким, 16% — с французским языками. Однако свободным владением английского могли похвастаться только 5% опрошенных, немецкого — 1%. Знание других языков, и в особенности тех, что не принадлежат к индоевропейской языковой семье, скорее исключение из общего правила, отмечали эксперты ВЦИОМа.

Так, более 90% опрошенных не владеют арабским, японским, китайским, испанским и итальянским языками. Среди 9% россиян, кто планировал начать изучать язык с нуля, самым востребованным был английский язык (38%).

На втором месте в этом рейтинге китайский и испанский языки (11%), на третьем — немецкий (10%).

Вероятно, в последнее время конъюнктура могла действительно несколько измениться. Так, результаты исследования сервисов «Авито услуги» и «Авито работа» говорят о том, что спрос на услуги репетиторов иностранных языков в первом квартале 2023 года вырос по сравнению с аналогичным периодом 2022 года на 50%. Причем больше всего увеличилась потребность в преподавателях корейского и китайского — в 3,2 раза и в 2,8 раза соответственно. Выросло и число предложений со стороны репетиторов (корейского — более чем в два раза, китайского — на 70%). «Среди школьников в последнее время растет массовое увлечение корейской поп-музыкой и сериалами, благодаря языку подростки могут погрузиться в субкультуру,— объясняют эксперты "Авито".— К тому же популярность изучения азиатских языков увеличивается с каждым годом. Это связано с экономической ситуацией: спрос на языки растет пропорционально увеличению доли стран Ближнего Востока, Восточной и Юго-Восточной Азии в мировой экономике».

Директор центра восточных языков «Мандарин» Виктория Жарова говорит о двукратном скачке запросов на обучение в 2021 году. В первом квартале 2023 года процент учеников, изучающих китайский язык, достиг практически 45% среди всех клиентов, потеснив японский (20%) и корейский (30%) языки. Госпожа Жарова объясняет это не только экономическими и политическими мотивами, но и расширением предлагаемых программ для изучения. В частности, школа запустила годовые программы для детей 3–9 лет с носителями языка. С 2022 года, по словам Виктории Жаровой, появляется все больше дошкольников, родители которых сделали выбор в пользу изучения китайского языка как первого иностранного. Кроме того, российские выпускники чаще стали выбирать единый государственный экзамен по китайскому языку: в 2019 году ЕГЭ сдавали 289 человек, а в 2022-м — уже 480 из 60 регионов России. Фактической замены дисциплины «английский язык» на китайский еще не происходит, уточняет она, но все больше общеобразовательных школ выбирают китайский в качестве предмета для дополнительного образования и второго иностранного.

Анна Кузина, создатель школы TwinsChinese и автор методики по изучению китайского языка, также указывает, что за последний квартал число учеников увеличилось в два с половиной раза. «Китай является главным экономическим партнером России, поэтому перспективы изучения китайского языка огромны,— комментирует госпожа Кузина рост интереса.— Китай показывает большие экономические достижения на международной арене, и простого человека это привлекает тем, что благодаря знанию языка можно расширить свои перспективы, обеспечить более качественное трудоустройство и повысить свой уровень жизни. К тому же политический климат способствует буму изучения китайского языка».

Бизнес, учеба и путешествия по-китайски

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В мире появляются новые полюса притяжения. Один из них, и весьма серьезный,— азиатский

Фото: Сергей Коньков, Коммерсантъ В мире появляются новые полюса притяжения. Один из них, и весьма серьезный,— азиатский

Фото: Сергей Коньков, Коммерсантъ

Стать заменой «мертвому» английскому языку призван не только китайский, но и языки ряда других политических и экономических партнеров России. Так, с 1 сентября начнется преподавание африканских языков в четырех школах Москвы, сообщил директор Института стран Азии и Африки МГУ Алексей Маслов. По словам господина Маслова, для изучения суахили и амхарского языков выделят один или два урока в неделю.

Однако именно китайский язык признается экспертами как наиболее перспективный. В последние годы ландшафт мировой политики серьезным образом изменился, говорит политолог Рамиль Харисов: «Мир раскалывается на обособленные блоки. В мире появляются новые полюса притяжения. Один из них, и весьма серьезный,— азиатский». Китай, по его словам, один из центров этого нового блока, «самый, пожалуй, крупный, но далеко не единственный». Это, по мнению Рамиля Харисова, уже само по себе дает основание провести корректировку изучения языков в пользу включения в стандартный набор азиатских. Хинди, несмотря на то что Индия является вторым по значимости экономическим и политическим партнером России, серьезную конкуренцию китайскому составить вряд ли сможет: официальный язык общения в Индии — английский, а он и так активно изучается россиянами.

Возрастающую роль китайского языка можно объяснить не только увеличением экономического и политического влияния, но и «широким знакомством мира с китайской культурой, включая кинематограф и музыку», добавляет синхронный переводчик и политолог Дмитрий Петров.

Виктория Жарова называет три основные причины изучения китайского: бизнес, учеба и путешествия. Именно из-за этого, уверена она, граждане России начинают учить язык. Если сейчас в России еще кто-то сомневается, нужно ли изучать китайский язык, то «через какое-то время многие сомневающиеся превратятся в обучающихся», прогнозирует Анна Кузина.

Ученики школы TwinsChinese на вопрос о цели изучения языка чаще всего отвечают: расширение кругозора, работа в международной компании или переезд в Китай. 14-летний Кирилл рассказал «Ъ», что из-за синдрома Аспергера (форма аутизма) испытывает сложности в общении с людьми: «Но общаться я хочу и думаю связать себя с будущей работой в Китае. Может быть, и жить там». 20-летняя Мария учит китайский «для себя», однако в будущем также планирует «переехать в Китай и работать там». Мария (16 лет) хотела бы «более эффективно» изучать китайский: «На данном этапе у меня HSK4 (уровень освоения языка.— “Ъ”). В следующем году планирую поступать на учебу в Китай и остаться жить в этой стране».

Китайский конструктор

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Китайский сложнее освоить, чем многие другие языки

Фото: Евгений Переверзев, Коммерсантъ Китайский сложнее освоить, чем многие другие языки

Фото: Евгений Переверзев, Коммерсантъ

Дмитрий Петров считает, что для популяризации языка недостаточно только лишь «административного импульса», возвращаясь к теме призывов его изучать. «Нельзя просто объявить, что мы теперь будем учить китайский, а не какой-то другой язык,— отмечает он.— Для этого должны быть предпосылки, мотивация для его изучения». Мотивация, по мнению господина Петрова, связана с потребностью, и она «объективно растет». Помимо этого, продолжает эксперт, требуются максимально приемлемые методические основы и увеличение штата переводчиков и преподавателей. «Будет возрастать потребность в специалистах, владеющих китайским языком,— полагает Дмитрий Петров.— Их потребуется на порядок больше, чем есть. Сейчас, скажем, в моей сфере, в сфере переводов, уже ощущается нехватка. И это достаточная мотивация — рынок труда предрасположен. Вопрос в том, чтобы вписать эту дисциплину в общую систему образования, может быть, в школьное и, разумеется, в высшее, для того чтобы процесс обучения китайскому языку был максимально эффективным и комфортным».

Средний балл ЕГЭ по китайскому языку — 60, это свидетельствует о низком уровне школьной подготовки и о необходимости проработки методической базы по преподаванию китайского языка в России.

Эксперты указывают в этой связи на то, что китайский сложнее освоить, чем многие другие языки. Не способных к нему людей не существует, комментирует Виктория Жарова. Китайский, по ее словам, отличает достаточно простая грамматика — слова, состоящие из иероглифов, никак не изменяются, то есть не надо запоминать и использовать огромное количество окончаний, как в русском. Части речи не различаются по родам, не изменяются по числам и падежам, а также не склоняются.

Китайский можно назвать логичным языком-конструктором, продолжает госпожа Жарова, ведь используется прямой порядок слов, а всего три времени в китайском образуются с помощью глагольных суффиксов, служебных наречий или временных модификаторов. «Существует миф, что для овладения китайской фонетикой надо иметь идеальный слух, так как это тоновый язык и каждый слог произносится с определенной интонацией. Но главное — постоянная практика аудирования и проговаривание услышанного, чтобы артикуляционный аппарат настроился на незнакомые ранее способы воспроизведения звуков и тонов»,— говорит Виктория Жарова.

«В средних школах, в университетах будет увеличено количество часов изучения китайского, появится больше специальностей,— обрисовывает перспективы Анна Кузина.— Профильные специалисты получат возможность добавить себе этот навык, чтобы быть востребованными на российско-китайских проектах. Уже сейчас существуют хорошие возможности для студентов, которые обучаются по профильным направлениям, например китайская филология, история Китая, экономика Китая. Студенты могут подать на стипендию или на грант, чтобы поехать в Китай и пройти языковую стажировку».

Подготовка специалистов — проблема, которая не решается «ни за один день, ни даже за один год», продолжает Дмитрий Петров. «Можно привлекать и китайских специалистов, которые владеют русским языком, и расширять не просто набор студентов, которые будут не просто знать китайский, но и преподавать его,— предлагает он пути решения.— Я думаю, что и на уровне государственной власти, и на уровне системы образования потребность осознается. Уже в нынешнем году в гораздо большем количестве учебных заведений китайский язык будет преподаваться».

«Английскому языку плохо не станет»

Все эксперты, с которыми поговорил «Ъ», сошлись во мнении, что китайский не может заменить английский язык.

Анна Кузина объясняет, в частности, что оба языка выполняют свои задачи в экономической, торговой, политической сферах.

«Если это будет свободный выбор людей — изучать английский или китайский, то в таких изменениях ничего драматичного нет,— размышляет социолог Алексей Фирсов.— Хотя барьеров и опасностей тут больше, чем кажется». Социолог также отсылает к необходимости создания профессиональной методической базы. «Должен появиться широкий слой преподавателей и механизм их верификации, слой учебной литературы для преподавания,— подчеркивает он.— Поскольку все это в России не проработано, то в чем авантюра всех этих предложений? Английский учить не будут, а китайский не начнут или начнут на таком уровне, что это не будет хорошим знанием языка. И получится вместо смены вектора просто "пещеризация". Люди замкнутся в одной языковой культуре, что для развития очень плохо. Политическое противостояние не означает культурного противостояния. Лишаясь знания великолепных образцов западной культуры, мы будем себя очень обеднять. Я бы назвал это "культурный самострел"».

Алексей Фирсов обращает внимание, что английский язык, в том числе в восточных странах, выполняет функцию международной коммуникации.

Отказываясь от международного языка, от международных коммуникаций, люди будут выпадать из системы глобальных связей, которые вовсе не ограничиваются пространством Великобритании, США, Австралии, Канады.

Взаимодействие с бизнесом и общественными институтами окажется на уровень ниже. Таким образом, продолжает Алексей Фирсов, отказ от английского языка будет обрубать не связи с англосаксонским миром, который сейчас расценивается как недружественный,— произойдет выпадение из мира в целом.

Большинство россиян считают английский главным языком мирового значения Инфографика Спикер Госдумы Вячеслав Володин недавно назвал английский мертвым языком, время которого ушло. Между тем, как показал свежий опрос ВЦИОМа, большинство россиян (80%) по-прежнему считают его главным языком мирового значения. Он обходит даже русский. На третьем месте среди мировых языков — китайский. Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Следует отметить, что по сравнению с 2018 годом популярность английского как главного мирового языка немного сократилась (доля упала с 91% до 80%). Также снизилось значение других европейских языков. Роль китайского, наоборот, выросла (с 40% до 48%). Доля русского стабильно держится на уровне 65%.

Алексей Фирсов считает, что о замене английского языка на китайский в России «поговорят, но в дальнейшем откажутся». На уровне Министерства образования, Министерства культуры и Министерства просвещения, по его мнению, могут возникнуть программы, связанные с движением на Восток, «там, где под это найдутся ресурсы». «Но для массового явления здесь нет потенциала. И это хорошо, иначе это могло бы привести к бессмысленным и вредным решениям. Английскому языку из-за того, что Россия откажется от изучения английского, плохо не станет, а вот люди, живущие в России, которые занимаются наукой, технологиями, бизнесом, будут терять потенциал связей, а знание китайского это не компенсирует»,— заключает господин Фирсов.

Дарья Васильева, Александра Гирший, Андрей Комаров