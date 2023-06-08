Volvo представила электрокроссовер EX30

Компания Volvo представила новый кроссовер EX30, который стал самым компактным электромобилем в линейке бренда.

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Новинка построена на платформе SEA от представленного весной 2022 года smart #1, но имеет дизайн в стиле современных моделей Volvo. Визуально новинка представляет собой уменьшенный вариант флагманского электрокроссовера Volvo EX90.

При этом интерьер EX30 выполнен в абсолютно новом стиле. Кроссовер имеет единственный экран в салоне — вертикальный 12,3-дюймовый дисплей в центре передней панели — на который также выводятся данные приборов. Для дисплея создана специальная тема, снижающая нагрузку на глаза во время ночных поездок.

Предусмотрена поддержка сотовой связи 5G, работа с сервисами Google (в Китае и Южной Корее вместо Android в основу мультимедиа ляжет другая операционная система) и беспроводное подключение смартфонов по Apple CarPlay. Оснащение модели включает в себя широкий список электронных ассистентов водителя.

Особенностью новинки стала необычная архитектура передней панели, в которую на всю ширину встроены динамики аудиосистемы Harman Kardon, перенесенные туда из панелей дверей. Бардачок интегрирован в центральную часть передней панели, а кнопки управления стеклоподъемниками с дверей перенесены на центральный тоннель.

На центральном тоннеле появился трансформируемый бокс для хранения вещей с интегрированной полкой для сумки, выдвижными подстаканниками и емкостями для мелочей. Для задних пассажиров предусмотрены отдельные ящики в боксе и специальные карманы для смартфонов в передних креслах.

Для электромобиля заявлена отделка переработанной джинсовой тканью, переработанным пластиком, декор льном, шерстью и текстилем из переработанного пластика. Декоративные панели выполнены из инновационного материала Nordico, который сделан из переработанных пластиковых бутылок и дерева из запланированных к вырубке лесов в Швеции и Финляндии.

Кроссовер будет доступен в трех модификациях. Базовой станет заднеприводная Single Motor с 272-сильным электромотором на задней оси и батареей 49 кВт·ч с запасом хода до 345 км. Версия Single Motor Extended Range подразумевает аккумулятор 64 кВт·ч и автономность до 480 км.

Флагманским вариантом Volvo EX30 станет двухмоторная полноприводная Twin Motor Performance с 428-сильной силовой установкой. Батарея 64 кВт·ч обеспечивает запас хода без подзарядки до 460 км.

Выпуск Volvo EX30 будет налажен в Китае, откуда электромобиль станут поставлять в Европу и Северную Америку. Продажи новинки должны начаться до конца 2023 года.

Максим Вершинин

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