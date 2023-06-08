Площадь лесных пожаров в Алтайском крае выросла до 4 тысяч гектаров

Минприроды Алтайского края сообщает об увеличении площади лесных пожаров на территории региона до 4,2 тыс. га. Еще сутки назад МЧС называло цифру 100 га.

«К сожалению, сильная жара и длительное отсутствие осадков привели к значительному увеличению площади пожара: по результатам мониторинга с воздуха на данный момент предварительно она составляет 4221 га»,— говорится в Telegram-канале минприроды края.

Крупное возгорание отмечено в Шубинском участковом лесничестве (Егорьевский район). Причиной пожара стала сухая гроза. Губернатор края Виктор Томенко сообщил, что в районе, где площадь пожара за прошедшие сутки увеличилась со 100 до 720 га, объявлен режим чрезвычайной ситуации.

В ведомстве отмечают, что в тушении пожара из-за возможного риска перехода огня на населенные пункты задействован самолет-амфибия БЕ-200 ЧС. В ближайшие часы на помощь региону выдвигается группа десантников-парашютистов из Республики Алтай. Всего в ликвидации возгорания на всей территории Алтайского края задействованы более 150 человек.

Лолита Белова, Новосибирск