В Энгельсе Саратовской области произошел взрыв газа в многоэтажке

В десятиэтажном доме в городе Энгельсе Саратовской области произошел взрыв газа. Было выбито две оконные рамы, никто не пострадал, сообщило региональное управление МЧС.

Взрыв произошел в квартире на десятом этаже по адресу Шурова Гора, 7/18. Возгорания не было, конструкции квартиры не повреждены. Обстоятельства произошедшего устанавливаются. На место выезжали три пожарных расчета. Сообщение о взрыве поступило около 8:00 по местному времени (7:00 по московскому). На месте работали спасатели, медики и полицейские.

На момент происшествия в квартире было два человека, сообщил помощник начальника службы спасения Саратовской области Никита Мухин ТАСС. Жильцам, мужчине и женщине 32 лет, не потребовалась медпомощь, добавили в пресс-службе следственного управления Следственного комитета по Саратовской области. Прокуратура и СКР организовали проверки.

Леонид Уварчев