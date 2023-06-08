Долги управляющих компаний и ТСЖ Свердловской области за коммунальные услуги достигли почти 5 млрд рублей

Задолженность управляющих компаний и ТСЖ Свердловской области за электроэнергию, отопление и горячую воду перед «ЭнергосбыТ Плюс» достигла 4,9 млрд руб. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

Самый крупный должник — УК «Лазурит» из Екатеринбурга, которая не уплатила за коммунальные услуги 117 млн руб. Также среди должников: «УЖК «Радомир-Инвест» (Екатеринбург), которая должна 76,7 млн руб., а также первоуральские УК «Дом плюс» и «Даниловское», которые должны 86,1 млн руб. и 81,9 млн руб. соответственно.

С начала отопительного сезона 2022/23 года на Федресурсе опубликовано 45 сообщений о намерении подать заявления о банкротстве должников.

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