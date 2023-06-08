Главные анонсы 8 июня

Министр иностранных дел России Сергей Лавров проведет встречу со спецпосланником генсекретаря ООН по Сирии Гейром Педерсеном.

В Москве пройдет заседание Высшей квалификационной коллегии судей.

На внеочередном заседании депутаты Московской областной думы рассмотрят вопрос о назначении выборов губернатора региона.

В Красноярске пройдет заседание законодательного собрания Красноярского края. В повестке рассмотрение кандидатуры бывшего губернатора региона Александра Усса на должность сенатора.

Южный окружной военный суд (Ростов-на-Дону) рассмотрит по существу дело в отношении двух диверсантов, Юрия Доманчука и Виталия Скакуна, обвиняемых в покушении на первого заместителя губернатора Херсонской области Виталия Булюка.

Ленинский районный суд Уфы огласит приговор двум министрам Башкирии по делу о превышении должностных полномочий при строительстве очистных сооружений в Кумертау.

В Брюсселе пройдет заседание комиссии НАТО — Украина с участием министра иностранных дел страны Дмитрия Кулебы (в гибридном формате).

В Вашингтоне пройдут переговоры президента США Джо Байдена и премьер-министра Великобритании Риши Сунака.

В Риме состоится визит канцлера Германии Олафа Шольца.

В Брюсселе состоится встреча генсека НАТО Йенса Столтенберга и главы МИД Швеции Тобиаса Билльстрёма.

В Нью-Йорке пройдет пленарное заседание Генеральной ассамблеи ООН.

Национальное собрание Франции рассмотрит предложение об отзыве пенсионной реформы, выдвинутое депутатами оппозиционной фракции LIOT.

В Эр-Рияде состоится министерская встреча международной коалиции по борьбе «Исламским государством» (террористическая организация, запрещена в РФ).