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Коммерсантъ FM
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Путин провел телефонные переговоры с наследным принцем Саудовской Аравии

Президент Владимир Путин поговорил по телефону с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом Бен Сальманом Аль Саудом. Они обсудили сотрудничество в сфере торговли, экономики и энергетики, а также совместные шаги в рамках ОПЕК+. Стенограмму разговора приводит пресс-служба Кремля.

«С обеих сторон дана высокая оценка уровня кооперации в рамках ОПЕК+, позволяющей предпринимать своевременные и эффективные шаги для поддержания баланса спроса и предложения на нефть. Отмечена важность достигнутых в ходе недавней министерской встречи в Эр-Рияде договоренностей на этот счет»,— говорится в сообщении.

4 июня ОПЕК+ договорились скорректировать совокупный уровень добычи нефти до 40,46 млн б/с с 2024 года. Действие сделки продлили до 2025 года (ее срок истекал в конце 2023 года). Вице-премьер правительства Александр Новак заявил, что это решение было принято совместно со всеми членами ОПЕК+ и что никаких споров России с Саудовской Аравией не было.

28 мая газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники, знакомые с вопросом, сообщила, что власти Саудовской Аравии недовольны, что Россия сократила добычу нефти меньше заявленного в рамках соглашения ОПЕК+.

В апреле несколько стран ОПЕК+, в том числе Россия и Саудовская Аравия, решили сократить добычу нефти после падения цен на Brent ниже $80 за баррель. По данным газеты, нефтяники и трейдеры говорят, что Россия, несмотря на договоренности в рамках ОПЕК, продолжает поставлять на рынок большие объемы нефти — из-за чего ее бюджетные доходы растут, переизбыток сырья на мировых рынках не снижается, что приводит к падению цен на 10%.

Подробнее — в материале «Квот новый поворот».

Анастасия Ларина

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