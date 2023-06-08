Исследование, проведенное группой ученых из Университета Пенсильвании, выявило корреляцию между низким уровнем сексуального удовлетворения в среднем возрасте и ранним снижением когнитивных функций. Плохой секс и проблемы с эрекцией могут служить признаком более скорого наступления деменции.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Getty Images Фото: Getty Images

«Мы провели уникальное исследование — измеряли функцию памяти и сексуальную функцию на каждом этапе лонгитюдного исследования, и именно поэтому мы видели, как то и другое меняется с течением времени,— рассказывает Мартин Сливински, руководитель Центра здорового старения Университета Пенсильвании и один из авторов исследования.— Говоря шире, мы начинаем постепенно понимать связь между удовлетворенностью жизнью и когнитивными способностями индивида».

Но, предупредил Сливински, хотя корреляция и обнаружена, причина ее пока не установлена.

«Итак, если у человека низкая удовлетворенность жизнью, у него выше риск слабоумия, болезни Альцгеймера, сердечно-сосудистых заболеваний и других проблем со здоровьем, связанных со стрессом,— продолжает он,— а улучшение качества сексуальной жизни может вызвать и улучшение памяти. Так что нужно говорить людям не только заниматься спортом и налаживать здоровое питание, но и достигать гармонии в половой жизни, важнейшей части общего качества жизни».

В исследовании участвовало 818 мужчин — близнецов и ветеранов войны во Вьетнаме. В течение 12 лет, с 56 до 68 лет, они регулярно проходили проверку на скорость обработки информации и одновременно фиксировали свою эректильную функцию, а также указывали степень сексуального удовлетворения. Эти данные и позволили установить корреляцию между качеством половой жизни и скоростью приближения деменции. Исследователи делали поправку на демографические факторы и состояние здоровья испытуемых.

Сливински считает, что сексуальная функция может служить маркером не только для приближающейся деменции, но и для других заболеваний. Внимание к половой жизни человека у врачей разных специальностей должно повыситься, коль скоро это такой явный индикатор нежелательных изменений в здоровье.

По материалам статьи.

Ольга Грибова