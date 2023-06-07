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Коммерсантъ FM
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Уровень бедности в России в первом квартале снизился до 13,5%

Численность населения с доходами ниже прожиточного минимума в первом квартале 2023 года составила 19,6 млн человек, или 13,5%. За первый квартал 2022 года уровень бедности составил 20,9 млн человек, или 14,3%. Об этом свидетельствуют данные Росстата.

Показатель уровня бедности имеет сезонный характер из-за выплат в конце года. Поэтому этот показатель корректно сравнивать с показателем за аналогичный квартал прошлого года, а не за предыдущий квартал.

Уровень бедности в России в целом за 2022 год составил исторический минимум — 9,8% по сравнению с 11,0% за 2021 год, об этом сообщалось ранее. Самыми бедными регионами стали Ингушетия, Тыва, Калмыкия, Алтай, Еврейская автономная область, Карачаево-Черкесия, Забайкальский край, Бурятия, Чечня, Курганская область.

Анастасия Ларина

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