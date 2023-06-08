Пермские гостиницы не фиксируют повышенного спроса на номера в преддверии юбилея города

В отелях Перми не наблюдается ажиотажа на бронь номеров в связи с приближающимся 300-летием города. По словам представителя управляющей компании «Дом Хоспиталити» (гостиницы Holiday Inn Perm, Apri Hotel, Polet Hotel) Сергея Сташкова, спрос на номера сейчас высокий, но особой разницы по сравнению с аналогичным периодом прошлых лет не наблюдается. «В это время всегда хорошая загрузка, так как начинается летний сезон, проводятся различные фестивали и другие культурные события»,— пояснил господин Сташков.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Изменений в ценообразовании в связи с приближающимся юбилеем тоже не произошло. «У нас динамическое ценообразование. То есть, если спрос повышен, стоимость номеров поднимается, если спрос снижается, то и цены вместе с ним. В этом плане все осталось по-прежнему. Трехсотлетие или какие-либо другие праздники напрямую на влияют на цену, но, конечно, вносят свой вклад в рост загрузки, так что спасибо властям региона, что инициируют мероприятия»,— отметил представитель «Дом Хоспиталити».

Владелец отелей New Star и City Star Александр Полев сообщил, что его гостиницы сейчас загружены на 100%, однако он также не связывает это с 300-летием Перми. «У нас всегда высокая загрузка, независимо от праздничных дат»,— сообщил господин Полев. Цены в New Star и City Star в последние недели не корректировали.

Источник, близкий к отелю «Прикамье», рассказал, что резкий рост бронирований наблюдался перед фестивалем «Российская студенческая весна», который в этом году проводился в Перми. Собеседник «Ъ-Прикамье» отметил, что из-за большого количества участников и гостей мероприятия (в общей сложности около 5 тыс. человек) было сложно забронировать спальное место, а стоимость люксовых номеров увеличилась в два раза — с 10 до 20 тыс. руб. за ночь.