Как занять 100 миллионов на развитие бизнеса и не ходить в банк

ПСБ становится для воронежских предпринимателей полноценным цифровым офисом, максимально вытесняя бумажные бизнес-процессы виртуальными. Сегодня можно воспользоваться в онлайн-формат такими сервисами как регистрация предприятия, интернет-банк, платежные операции, интернет-эквайринг, управление зарплатами, онлайн-бухгалтерией и так далее. Если понадобились средства на развитие, ехать в банк нет необходимости, всё можно решить с помощью смартфона, удаленно и в кратчайшие сроки.

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

«Лимит открыт» с суммой до 100 миллионов

При выборе онлайн-кредитов финансовые эксперты советуют присмотреться к условиям тех банков, которые сегодня выполняют социально важные задачи поддержки экономики, малого и среднего предпринимательства, участвуют в программах господдержки.

ПСБ участвует в таких программах для предпринимателей и выдает компаниям кредиты под комфортные проценты. Рассмотрение заявки и перевод средств проходят полностью онлайн, занимая от нескольких часов до одного дня.

Предодобренная и возобновляемая кредитная линия «Лимит открыт» (1) дает возможность получить до 100 млн рублей сроком до 10 лет. Главная особенность этого кредита — его моментальная доступность: максимальная сумма денежного займа для клиента заранее рассчитана и одобрена банком. ПСБ с помощью цифровых инструментов анализирует информацию из различных источников о компании и на их основе создает индивидуальные предложения для представителей малого и среднего бизнеса. Заем предоставляется без залога и позволяет предпринимателям максимально оперативно вкладывать банковские ресурсы в осуществление своих проектов. Получение траншей также происходит в интернет-банке. Достаточно совершить всего два шага: открыть расчетный счет, а затем выбрать необходимую сумму в рамках одобренного лимита и удобную дату платежа, заполнить онлайн-анкету и нажать «Открыть линию».

Формат десятилетней возобновляемой кредитной линии очень удобен для пополнения оборотных средств на закупку продукции, сырья или комплектующих, на оплату текущих расходов — от коммунальных и арендных платежей до расчетов с бюджетами всех уровней. Такими платежами лимит частично выбирается, но автоматически восстанавливается после возврата использованных средств. Таким образом, бизнесу всегда доступен резервный «кошелек», который позволяет нарастить объемы работающих денежных средств и получить дополнительную прибыль.

Заявка по интернету и никаких документов

Для предпринимателей, которые планируют расширять ассортимент товаров или развивать производственные мощности, подойдет кредит «Без бумаг. Оборотный» от ПСБ. Деньги можно потратить на закупку продукции, спецтехнику и оборудование, рассчитаться с поставщиками. Подать заявку можно по интернету, не требуется никаких документов, а решение банк принимает в короткие сроки. Оборотный кредит позволит увеличить выручку компании без привлечения дополнительных собственных средств. У банка можно занять до 10 миллионов рублей по ставке от 11,35% годовых в рублях на срок до двух лет и погасить досрочно без комиссий. Важно, что кредит доступен всем: и тем, кто уже пользуется услугами ПСБ, и тем, кто еще не является клиентом банка.

Для исполнения госконтракта также нужны существенные инвестиции. В этом случае предприниматель может удаленно оформить в ПСБ кредит «Без бумаг. Контрактный» и направить полученные средства на покрытие расходов для исполнения госконтракта. По кредиту доступно до 50 млн рублей, и от предпринимателя не требуется ничего – только успешный опыт выполнения контрактов в рамках госзакупок. Контрактное финансирование помогает снизить финансовую нагрузку на бизнес и выполнить работу в срок. Этот кредит ПСБ также оформляется онлайн.

Каждый предприниматель может дистанционно получать все необходимые банковские услуги, чтобы непрерывно расти, развивать бизнес и экономику региона.

(1) «Лимит открыт» — возобновляемая кредитная линия (кредитная линия с лимитом задолженности). Целевое использование — пополнение оборотных средств, финансирование текущих операционных расходов. Сумма лимита – до 100 млн рублей. Комиссия за открытие кредитной линии - 0,1%, ставка - индивидуальная. Валюта — рубли РФ. Получить денежные средства в рамках лимита можно отдельными частями — траншами. Количество траншей не ограничено. Срок действия возобновляемой кредитной линии — 10 лет. Срок одного транша — 12 месяцев. Погашение процентов производится ежемесячно. Отсрочка погашения основного долга — 6 месяцев с даты выдачи первого транша. Банк принимает решение на основании анализа данных из внешних и внутренних источников. Вся информация непрерывно обрабатывается банком в соответствии с требованиями российского законодательства. При появлении новых данных по потенциальному заемщику ранее одобренное решение может быть отозвано банком в одностороннем порядке.

ПАО «ПРОМСВЯЗЬБАНК»