Спикер челябинского заксобрания переходит на пост вице-губернатора

Председатель Законодательного собрания Челябинской области Александр Лазарев принял решение досрочно уйти в отставку. Он принял предложение главы региона Алексея Текслера занять пост заместителя губернатора. Об этом сообщают в областном заксобрании.

На новом посту Александр Лазарев будет курировать вопросы взаимодействия с новыми субъектами РФ. В их числе контроль над ходом работ в подшефных региону Волновахе и Ясиноватой, предоставление гуманитарной помощи Донбассу.

Александр Лазарев отметил, что губернатор Алексей Текслер предложил ему «ответственное направление работы». «Готов приложить максимум усилий для выполнения новых задач. Прежде всего благодарю своих избирателей за поддержку и нашу общую работу. Мы многое сделали вместе, и я не оставлю свой округ без внимания и впредь»,— подчеркнул Александр Лазарев.

Александр Лазарев стал председателем заксобрания Челябинской области в ноябре 2021 года после отставки возглавлявшего региональный парламент в течение 16 лет Владимира Мякуша.

Михаил Бычков, Челябинск