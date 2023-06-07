Вице-спикер Гордумы Краснодара Геннадий Уфимцев отправится в зону СВО

Вице-спикер городской думы Краснодара Геннадий Уфимцев принял решение отправиться добровольно в зону проведения специальной военной операции. Об этом сообщает «Федерал Пресс».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Telegram-канал Геннадия Уфимцева Фото: Telegram-канал Геннадия Уфимцева

Политик заявил, что спецоперация имеет для него значение Отечественной войны. Ранее господин Уфимцев участвовал в сборах гуманитарной помощи и посещал зону конфликта.

«Последние события — проникновение диверсионной группы в Белгородскую область, атаки БПЛА родного Краснодара, Кубани — показали мне, что мы противостоим сейчас жестокому, беспощадному противнику, который не остановится ни перед чем»,— заявил вице-спикер.

Представителя партии «Справедливая Россия» Геннадия Уфимцева утвердили в должности вице-спикера городской думы Краснодара в июне 2021 года. В 2012 году господин Уфимцев был доверенным лицом кандидата в президенты РФ Сергея Миронова. В 2014 году Уфимцев руководил краснодарским городским отделением партии «Справедливая Россия». В 2020 году назначен секретарем бюро Совета реготделения партии.

Анастасия Донскова

Читайте нас в Telegram