ФАС отменила ограничения на открытие новых магазинов в Петербурге для X5 Group

X5 Group («Пятерочка», «Перекресток», «Чижик») возобновит развитие в Санкт-Петербурге в связи с отменой антимонопольных ограничений. Об этом «Ъ-СПб» сообщили в компании.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Рынок торговли продовольственными продуктами Санкт-Петербурга в 2022 году показал сильный рост с высокой динамикой, в результате чего доля рынка X5 Group снизилась, пояснил представитель ритейлера. По его словам, в компании изучают возможность запуска в Санкт-Петербурге сети «Чижик», которая позиционируется как жесткий дискаунтер.

«Ъ-СПб» писал, что X5 Group потеряла возможность открывать новые магазины в Санкт-Петербурге в 2019 году в связи с превышением максимально возможной доли рынка в 25%. В 2021 году петербургское управление Федеральной антимонопольной службы оценивало этот показатель в 30%.

Константин Куркин