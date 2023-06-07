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обновлено 12:53

На довыборах в краевое заксобрание и Пермскую думу будет организовано электронное голосование

В этом году в Пермском крае планируется применить дистанционное электронное голосование на семи кампаниях. Об этом сообщает официальный телеграм-канал Центральной избирательной комиссии РФ.

Как пояснили «Ъ-Прикамье» в региональной избирательной комиссии, избиратели смогут проголосовать электронно на довыборах в Законодательное собрание Пермского края (округ №17) и Пермскую думу (округ №5), а также на выборах депутатов дум Краснокамского, Чайковского, Кизеловского, Оханского и Горнозаводского городских округов. Эти выборы планируется провести в сентябре в единый день голосования.

Дистанционное электронное голосование будет проходить параллельно традиционному голосованию на избирательных участках. По данным крайизбиркома, принять участие в электронном голосовании в этом году смогут около 250 тыс. избирателей Прикамья.

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