«Автотор» анонсировал производство кроссовера BAIC X55

Компания «Автотор» в рамках сотрудничества с компанией BAIC на заводе в Калининграде начала подготовку к производству новой модели — кроссовера BAIC X55.

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Фото: «Автотор» BAIC X55

Фото: «Автотор»

«В течение месяца нами был разработан, утвержден и реализован план запуска производства. Завершается процесс обучения персонала, непосредственно задействованного в сборочном производстве, — отметил главный технолог предприятия Михаил Панин. — Поскольку модель отличается максимальной оснащенностью большим количеством электронных систем, интеллектуальными ассистентами последнего поколения и другими устройствами, это потребует дополнительного специального оборудования для прошивки блоков управления и всех электронных систем автомобиля».

Тестовые экземпляры BAIC X55 уже выпущены на «Автоторе», а серийное производство кроссовера намечено на третий квартал 2023 года. Напомним, выпуск автомобилей BAIC в Калининграде начался в апреле, а до конца года планируется поставить на конвейер семь моделей бренда.

Максим Вершинин

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