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В Прикамье начало работу реготделение «Союза православных женщин»

В Пермском крае создано региональное отделение международной общественной организации «Союз православных женщин». Как сообщается на сайте Пермской метрополии РПЦ, председателем регионального отделения избрана активная православная мирянка, благотворитель Елена Протасова, в состав правления также вошли активные православные женщины Пермского края.

Фото: сайт Пермской митрополии РПЦ

Фото: сайт Пермской митрополии РПЦ

Основными целями «Союза православных женщин» являются содействие укреплению роли традиционных православных ценностей в жизни общества, поддержка и защита прав многодетных семей, одиноких женщин, матерей-одиночек, малоимущих граждан, формирование негативного общественного отношения к абортам, формирование у населения патриотизма, исторической памяти и любви к своей Родине.

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