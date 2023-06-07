Организатор тура на Камчатку, где погибли девять человек, признал вину

Директор новосибирского ООО «Экстрим тайм» признал вину в оказании небезопасных услуг, повлекших смерть нескольких человек (ч. 3 ст. 238 УК РФ), сообщает пресс-служба Следственного комитета России по Камчатскому краю. Его компания организовала тур на вулкан Ключевская cопка, в котором погибли восемь туристов и один гид.

«Следственным управлением СК России по Камчатскому краю завершено расследование уголовного дела в отношении директора туристической фирмы ООО "Экстрим тайм" города Новосибирска. В ходе следствия организатор небезопасной туристической услуги признал вину в инкриминируемом ему преступлении, раскаялся в содеянном и сотрудничал со следствием, в связи с чем уголовное дело в отношении него выделено в отдельное производство»,— говорится в заявлении СКР. В нем не указано имя директора «Экстрим тайм», однако ранее стало известно, что организатора тура зовут Андрей Степанов. Мужчина содержится под домашним арестом.

В поход на Ключевскую cопку 30 августа 2022 года отправилась группа из десяти туристов и двух гидов. При восхождении на вулкан девять человек, включая одного из инструкторов, погибли. Следственное управление СКР по Камчатскому краю возбудило дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум или более лицам). Позже в Новосибирске был задержан руководитель «Экстрим тайма» и возбуждено еще одно уголовное дело — по ч. 3 ст. 238 УК РФ. В сентябре Андрей Степанов не признавал вину.

Эрдни Кагалтынов