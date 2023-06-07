Сдачи не надо

В Казани окупаемость однокомнатной квартиры при сдаче ее в аренду оказалась одной из самых долгих в РФ — более 22 лет. По данным экспертов «Циан.Аналитики», в мае средняя ставка аренды составила 21,8 тыс. руб. при стоимости квартиры в 5,85 млн руб. Местные риелторы указывают, что в Казани «нет такого великого спроса на аренду квартир, как на продажу». По их словам, помимо прибыли, которую приносит аренда, надо учитывать рост стоимости квартир.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Средняя годовая доходность от сдачи однокомнатной квартиры на вторичном рынке в Казани в мае составила 4,5%. Об этом говорится в исследовании «Циан.Аналитики». Средняя ставка аренды составила 21,8 тыс. руб. в месяц при средней стоимости однокомнатной квартиры в 5,85 млн руб. Таким образом, срок окупаемости от сдачи квартиры на вторичном рынке в Казани составляет 22,4 года.

Всего в рейтинге участвовали 36 крупных российских городов (с населением от 500 тыс. человек). Ниже, чем в Казани, доходность сдачи квартиры в аренду оказалась лишь в Санкт-Петербурге, Севастополе (4,2% в каждом городе) и Пензе (4%).

В Москве доходность составила 4,6%, то есть стоимость квартиры (в среднем 11,23 млн руб.) окупается за 21,9 года. Вместе с тем в столице страны самая высокая стоимость аренды квартиры — в среднем 42,7 тыс. руб. в месяц. В Набережных Челнах за сдачу квартиры модно получить лишь 14,2 тыс. руб. Однако при средней стоимости «однушки» 3,43 млн руб. квартира может окупиться за 20,1 года. Доходность составит 5%.

Выгоднее всего сдавать квартиру в аренду в Хабаровске и Кемерово, где средняя доходность аренды превышает 7%. То есть стоимость «однушки» окупается менее чем за 14 лет.

Средний уровень доходности от сдачи однокомнатной квартиры, приобретенной на вторичном рынке, в крупных городах РФ в мае 2023 года составил 5,6%. До нынешнего года уровень доходности постоянно снижался: в мае 2019 г. он составил в среднем 7,4%, в 2020 году — 7,1%, в 2021 году — 6,1%, в 2022 году — 5,3%. «Это говорит о том, что в 2019–2022 годах квартиры дорожали быстрее, чем росла ставка аренды. В 2020 году спрос на арендном рынке существенно просел на фоне перевода части сотрудников на дистанционный формат работы, и рантье были вынуждены снижать ставки. Впоследствии их восстановление шло медленно. Цены на вторичном рынке, напротив, увеличивались быстрыми темпами»,— говорится в исследовании.

Эксперты добавляют, что в начале 2022 года «на рынке сохранялся тренд на снижение доходности на фоне продолжающегося роста цен». После того как цены на жилье перешли к стагнации, доходность от сдачи квартиры в аренду стала увеличиваться. Вместе с тем если раньше сдача недвижимости в аренду была альтернативным вариантом сбережения денег (на фоне снижения ключевой ставки ЦБ), то после резкого повышения ключевой ставки в 2022 году доходность по депозитам возросла и до настоящего времени превышает доходность от сдачи квартиры в аренду. «Сейчас покупать квартиру с целью сдачи ее в аренду менее выгодно, чем положить имеющиеся средства под процент в банк»,— отмечают специалисты «Циан.Аналитики». В исследовании отмечается, что реальная доходность от сдачи в аренду еще ниже расчетной, так как в стоимости квартиры не учитываются косвенные расходы — затраты на ремонт, часть коммунальных платежей, налоги, а также поправка на возможный простой помещения без арендаторов. «Принято считать, что сдача квартиры в аренду — один из самых простых и доступных инструментов инвестирования, который при этом приносит неплохой доход»,— говорит руководитель аналитического центра «Циан» Алексей Попов, отмечая, что сейчас «инвесторы-рантье уже не могут рассчитывать на больший доход, чем инвесторы, разместившие средства в банковских вкладах».

«Сдача квартиры в аренду никогда не приносила большой прибыли, это очень нерентабельный бизнес», отмечает гендиректор ООО «Ваш надежный риелтор и НЛБ», вице-президент Гильдии риелторов Татарстана Андрей Савельев. По его словам, длительная сдача квартиры выгодна только тем, что при этом растет стоимость самой недвижимости. «Если мы возьмем 2021 год, то здесь, помимо прибыли, которую приносит аренда, надо добавить 20% роста стоимости квартиры. Уже получим 24% прибыли, а это уже достаточно хорошая рентабельность»,— объясняет он. Господин Савельев добавляет, что относительно низкая стоимость сдачи квартир в Казани связана с тем, что «нет такого великого спроса на аренду квартир, как на продажу». «Во-вторых, на рынке аренды нет таких крупных игроков, как например, застройщики на рынке продажи. А в-третьих, рынок аренды на 95% серый, никем не контролируется. Я даже не знаю, как они подсчитали, что средняя стоимость аренды в Казани — 22 тыс. руб. На том же „Циане“ примерно 70-80% объявлений — это несуществующие квартиры и несуществующие цены»,— заключает господин Савельев.

Кирилл Антонов