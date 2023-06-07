«Женщина считается, слава богу, человеком»

В комитете Госдумы по делам семьи раскритиковали инициативу уполномоченного по правам ребенка в Татарстане Ирины Волынец проводить аборты только в учреждениях системы обязательного медицинского страхования (ОМС). Как заявила „Ъ“ глава этого комитета Нина Останина, «человек имеет право выбрать, где ему проводить» ту или иную медицинскую процедуру, в том числе и женщина. Госпожа Останина предложила «не ущемлять» их права, а разработать такие меры, «чтобы женщины отважились на рождение в том числе первого ребенка». Депутат Госдумы от Татарстана Айрат Фаррахов напоминает, что ограничение легальных абортов в прошлом «привело к росту криминальных абортов и смертям женщинам». Вместе с тем он считает, что изменение законодательства об абортах все же необходимо, поскольку оно слишком «либеральное».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Председатель думского комитета по делам семьи, женщин и детей Нина Останина (КПРФ) не поддержала предложение детского омбудсмена Татарстана Ирины Волынец запретить частным клиникам делать аборты. «У нас законом об охране здоровья граждан предусматривается оказание медицинской помощи не только бюджетными организациями, но и коммерческими структурами. Пока они существуют у нас, до тех пор существует и право выбора у всех людей, в том числе и у женщин, которые считаются, слава богу, человеком»,— сказала госпожа Останина в беседе с „Ъ“.

Депутат подчеркнула, что «человек имеет право выбрать, где ему проводить, например, операцию аппендицита, в частной клинике или бюджетной, где ампутировать ему ногу». «Вмешательство в организм женщины, когда речь идет о свершении операции по прерыванию беременности, — это тоже медицинская процедура»,— указала Нина Останина. Она считает, что если оставить аборты только в системе ОМС, «это никак не скажется на улучшении демографии». «Мне кажется, что хватит уже ущемлять права женщин! Надо искать другие пути решения проблемы увеличения рождаемости»,— отметила депутат.

По словам госпожи Останиной, она ждет от региональных омбудсменов предложения «материальной поддержки», например, об оплате отпуска по уходу за ребенком от 1,5 до 3 лет. «Ни один детский омбудсмен такого законопроекта не предложил. А материальная поддержка имеет смысл, чтобы женщины отважились на рождение в том числе первого ребенка»,— сказала госпожа Останина. Она назвала инициативу Ирины Волынец «реакционной». «Меры, когда омбудсмены определяют, куда женщине идти прерывать беременность, куда не идти, я считаю излишними»,— заключила представитель Госдумы.

Напомним, ранее Ирина Волынец направила обращения в комитеты Госдумы по делам семьи, женщин и детей и по охране здоровья с просьбой «разработать законопроект, в соответствии с которым процедура искусственного прерывания беременности будет проводиться только по системе ОМС». Она отметила, что если ограничить возможность проведения этой процедуры рамками ОМС, то усилится контроль, в том числе за «доабортным консультированием, в ходе которого часть женщин отказывается от прерывания беременности». Также она считает, что это «обеспечит достоверную статистику абортов».

Журналистам детский омбудсмен заявила, что «в целях увеличения дохода частные клиники содействуют рекламе абортов, что является пропагандой». «Прерывание беременности исключительно по ОМС позволит вывести аборты из частных клиник, что приведет к снижению их количества»,— сказала госпожа Волынец.

В 2017 году Госдума уже рассматривала законопроект об ограничении абортов в России. Его соавторы во главе с сенатором Еленой Мизулиной предлагали, чтобы искусственное прерывание беременности за счет средств бюджета ОМС было возможно только при наличии медицинских либо социальных показаний, а за проведение искусственного прерывания беременности вне государственного медицинского учреждения назначались штрафы. Тогда в Госдуме указали, что положения законопроекта не соотносятся с положениями закона, которыми закрепляется право женщины самостоятельно решать вопрос о материнстве. В 2020 году Минздрав РФ заявил, что не поддерживает идею вывода абортов из системы ОМС.

По данным Минздрава, в 2022 году в стране зафиксировали 395 тыс. случаев искусственного прерывания беременности. Это на 3,9% меньше, чем в 2021 году. Ранее глава Минздрава РФ Михаил Мурашко указывал, что за последние 10 лет число абортов в стране уменьшилось в два раза. По его словам, «благодаря проводимой работе в прошлом году от прерывания беременности отказались 44 тыс. женщин».

«Мы относимся к странам с самым либеральным законодательством об абортах»,— говорит депутат Госдумы от Татарстана, бывший министр здравоохранения республики Айрат Фаррахов. Однако он напоминает, что ограничение абортов в советское время приводило к росту криминальных операций и смертям женщин. Господин Фаррахов согласен, что необходимы изменения в законодательстве. «Например, сегодня женщина может без мнения супруга прийти к решению, это противоречит Семейному кодексу. Второе, ребенок, достигший 15 лет, может без родителей принять решение, если такое случится. Я считаю, что необходимо, чтобы родители знали об этом»,— сказал депутат. Что касается, запрета абортов в частных клиниках, то господин Фаррахов считает, что такие решения должны принимать субъекты РФ.

Кирилл Антонов