Кинофестиваль «Окно в Европу» сменил название на «Выборг»

Ежегодный фестиваль российского кино «Окно в Европу» официально сменил название на «Выборг» по месту своего проведения. Информация об этом появилась на сайте мероприятия еще в середине мая, на нее обратили внимание журналисты сегодня, 6 июня.

«Известны даты проведения фестиваля "Выборг-2023". 31-й фестиваль российского кино пройдет в Выборге с 4 по 11 августа»,— говорится в сообщении на сайте фестиваля.

Фестиваль был учрежден в 1993 году под названием «Окно в Европу», с 1997 года он стал традиционно проводиться во вторую декаду августа. Учредителями фестиваля являются Министерство культуры РФ, правительство Ленинградской области и Русско-европейская киноассоциация. Участников оценивают в трех конкурсных программах — «Игровое кино», «Документальное кино» и «Анимация». В 2020 году фестиваль не проводился впервые в своей истории из-за пандемии ковида. В декабре 2022 года скончался президент кинофестиваля Армен Медведев.

Сергей Яркин, Санкт-Петербург