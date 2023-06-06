Новогодняя иллюминация зажглась в суде

В Кировском райсуде Уфы начался процесс по рассмотрению уголовного дела в отношении 42-летнего бывшего директора ГКУ «Хозяйственное управление» Алексея Аглисламова, обвиняемого в превышении должностных полномочий при закупке пиксельных елок и новогодних украшений на общую сумму около 115 млн руб. В суде представитель гособвинения сообщил, что указание закупить елки подсудимый получил от неких сотрудников администрации главы Башкирии. Сам Алексей Аглисламов вину не признал, а дать показания решил в ходе дальнейших судебных разбирательств. Ближайшее заседание назначено на 27 июня.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ксения Федорова Фото: Ксения Федорова

В Кировском райсуде Уфы прошло первое судебное заседание по рассмотрению уголовного дела в отношении 42-летнего бывшего директора ГКУ «Хозяйственное управление» при управделами главы Башкирии Алексея Аглисламова, обвиняемого в превышении должностных полномочий, совершенном с причинениями тяжких последствий (п. «в» ч. 3 ст. 286 УК РФ).

Как ранее сообщал «Ъ-Уфа», Алексей Аглисламов, по версии следствия, в ноябре 2019 года без проведения конкурентных процедур заключил госконтракт на услуги по изготовлению сборных световых декоративных конструкций из материалов исполнителя с ООО «Клирлайт Рус» как с единственным поставщиком на сумму около 115 млн руб. Елки были установлены в Уфе, Стерлитамаке, Октябрьском, Салавате, Агидели, Ишимбае, Нефтекамске, Кумертау и Сибае.

В 2020 году экс-координатор уфимского штаба Алексея Навального («штабы Навального» признаны экстремистской организацией, ликвидированы и запрещены в России) Лилия Чанышева (внесена в список террористов и экстремистов) направила в УФАС обращение с требованием проверить законность сделки. Проверка выявила, что контракт заключался с нарушением закона, а елки поставлялись в Башкирию по цене, превышающей цену производителя. В том же году УФАС обязало «Клирлайт Рус» вернуть 115 млн руб. в федеральный бюджет. Компания и ГКУ «Хозяйственное управление» обращались в суд, требуя признать решение и предписание незаконными, но сделать этого не удалось в трех инстанциях.

Алексей Аглисламов уволился из «Хозяйственного управления» 21 декабря 2022 года по собственному желанию.

Как заявил в начале судебного процесса гособвинитель, Алексею Аглисламову с 1 сентября по 18 октября 2019 года поступило поручение от неустановленных должностных лиц администрации главы Башкирии и минЖКХ республики (материалы уголовного дела по ним выделены в отдельное производство) о заключении спорного госконтракта с ООО «Клирлайт Рус». Для этого господин Аглисламов поручил подчиненным подготовить проект госконтракта на сумму 115 млн руб., а также иную документацию, что те и сделали (материалы уголовного дела в их отношении также выделены в отдельное производство). При этом Алексей Аглисламов осознавал, что причин для осуществления закупки у единственного поставщика без организации торгов не имеется, поскольку световые декоративные конструкции, подлежащие покупке за счет бюджета, не были предназначены для оказания медицинской или иной помощи.

Согласно контракту, компания обязалась поставить в девять городов Башкирии по елке, а также иные сборные световые конструкции в виде фонарей, снежинок, сосулек и арки.

В декабре 2019 года с расчетного счета Управления федерального казначейства по РБ были «необоснованно» переведены на счет компании 115 млн руб. «С учетом понесенных затрат на транспортировку, монтаж и пусконаладочные работы имелась возможность исполнить вышеупомянутый контракт на общую сумму 76,5 млн руб. и тем самым сэкономить бюджетные средства»,— сообщил гособвинитель.

Алексей Аглисламов на суде вину не признал. Показания он решил дать позже.

Следующее заседание суда назначено на 27 июня.

Венера Хисамова