Результаты исследований ищут себе место

Государство обеспокоено эффективностью своих вложений в науку, так как результаты интеллектуальной деятельности (РИД), созданные за бюджетные деньги, остаются «лежать на полке» в виде полученных патентов. Это может объяснять сокращение объемов закупок государства в сфере научных исследований в последние годы, зафиксированное аналитиками «Контур.Торгов». Интерес бизнеса к созданию РИД и их защите пока также не повсеместен — только у небольшого числа компаний есть патенты на цифровые технологии. Сама ситуация некритична — в других странах патентную активность также проявляют единицы, но это повышает актуальность управления созданными РИД и их защиты, считают эксперты.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Пока использовать результаты интеллектуальной деятельности в реальной жизни в РФ готовы только отдельные технологические компании

Фото: Наталия Макарова, Коммерсантъ Пока использовать результаты интеллектуальной деятельности в реальной жизни в РФ готовы только отдельные технологические компании

Фото: Наталия Макарова, Коммерсантъ

Затраты государства (44-ФЗ) и госкомпаний (223-ФЗ) на закупки в сфере науки и исследований сокращаются, следует из данных сервиса «Контур.Торги». В 2020 году сумма таких закупок по 44-ФЗ составила 259 млрд руб., в 2021-м — 268 млрд руб., в 2022-м — 182 млрд руб. По 223-ФЗ динамика ярче: в 2020 году — 264 млрд руб., в 2021-м — 205 млрд руб., в 2022-м — 107 млрд руб. Однако в 2022 году резкое сокращение закупок госАО объясняется и закрытием данных о них из-за санкционных рисков, что может искажать итоговые цифры.

В целом же сокращение закупок, вероятно, обусловлено борьбой государства за эффективность расходов на науку — бюджет остается главным источником ее финансирования (в среднем порядка 60–70% расходов на исследования и разработки). Ранее в Счетной палате констатировали, что в РФ сложилась система управления наукой, не ориентированная на спрос на результаты научной деятельности, в том числе со стороны бизнеса и промпотребителей. Среди охраняемых разработок университетов и научных организаций не так много тех, которые коммерциализуются, говорил в интервью “Ъ” глава Роспатента Юрий Зубов (см. “Ъ” от 30 декабря 2022 года).

«Научные исследования и разработки сопряжены с рисками недостижения прикладного результата. В ситуации борьбы с санкционным давлением и ухудшения финансового состояния госкомпаний, а также сокращения доходов бюджета органы власти и госкомпании вынуждены приоритизировать расходы и адаптироваться»,— пояснил “Ъ” источник, близкий к Белому дому. По его словам, новое оживление расходов на НИОКР ожидается при реализации Концепции технологического развития уже с 2024 года. В Минобрнауки, впрочем, данные о снижении закупок “Ъ” не подтвердили — часть информации не публикуется в открытых источниках из-за рисков санкций, а «закупки осуществляются не только на платформе zakupki.gov.ru, но и на других площадках».

В частном секторе интерес к созданию РИД и их защите проявляет только узкий круг организаций, следует из рейтинга патентной активности цифровых компаний РФ (составлен АНО «Цифровая экономика» и ИСИЭЗ НИУ ВШЭ). Рейтинг возглавил «Яндекс» (411 патентов), за ним следуют «Лаборатория Касперского» (408) и «Сбер» (305), «ИнфоТеКС» (67) и Национальное радиотехническое бюро (29). Среди патентов преобладают технологии цифровой безопасности (пока, однако, до нее далеко — объем утечек персональной информации оценивался в первом квартале 2023 года в 2,3 раза выше, чем годом ранее).

Поскольку лишь небольшая часть компаний патентует технологии, вопрос управления созданными РИД актуален для бизнеса. Основная его цель — защита собственных уникальных разработок, говорит директор по аналитике АНО «Цифровая экономика» Карен Казарян. Кроме того, в последнее время (во многом благодаря Илону Маску) патенты регистрируются и потом открываются на определенных условиях для закрепления технологического стандарта в отрасли. В РФ ситуация сравнима с США и Китаем, где есть несколько компаний, наиболее активно вкладывающихся в НИОКР и выделяющихся на фоне остальных по патентной статистике,— «так что число патентов можно также считать определенной мерой активности бизнеса в части научных исследований и разработок», говорит он.

Венера Петрова, Диана Галиева