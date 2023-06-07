Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Результаты исследований ищут себе место

Неэффективная интеллектуальная собственность не нужна ни государству, ни бизнесу

Государство обеспокоено эффективностью своих вложений в науку, так как результаты интеллектуальной деятельности (РИД), созданные за бюджетные деньги, остаются «лежать на полке» в виде полученных патентов. Это может объяснять сокращение объемов закупок государства в сфере научных исследований в последние годы, зафиксированное аналитиками «Контур.Торгов». Интерес бизнеса к созданию РИД и их защите пока также не повсеместен — только у небольшого числа компаний есть патенты на цифровые технологии. Сама ситуация некритична — в других странах патентную активность также проявляют единицы, но это повышает актуальность управления созданными РИД и их защиты, считают эксперты.

Пока использовать результаты интеллектуальной деятельности в реальной жизни в РФ готовы только отдельные технологические компании

Пока использовать результаты интеллектуальной деятельности в реальной жизни в РФ готовы только отдельные технологические компании

Фото: Наталия Макарова, Коммерсантъ

Пока использовать результаты интеллектуальной деятельности в реальной жизни в РФ готовы только отдельные технологические компании

Фото: Наталия Макарова, Коммерсантъ

Затраты государства (44-ФЗ) и госкомпаний (223-ФЗ) на закупки в сфере науки и исследований сокращаются, следует из данных сервиса «Контур.Торги». В 2020 году сумма таких закупок по 44-ФЗ составила 259 млрд руб., в 2021-м — 268 млрд руб., в 2022-м — 182 млрд руб. По 223-ФЗ динамика ярче: в 2020 году — 264 млрд руб., в 2021-м — 205 млрд руб., в 2022-м — 107 млрд руб. Однако в 2022 году резкое сокращение закупок госАО объясняется и закрытием данных о них из-за санкционных рисков, что может искажать итоговые цифры.

В целом же сокращение закупок, вероятно, обусловлено борьбой государства за эффективность расходов на науку — бюджет остается главным источником ее финансирования (в среднем порядка 60–70% расходов на исследования и разработки). Ранее в Счетной палате констатировали, что в РФ сложилась система управления наукой, не ориентированная на спрос на результаты научной деятельности, в том числе со стороны бизнеса и промпотребителей. Среди охраняемых разработок университетов и научных организаций не так много тех, которые коммерциализуются, говорил в интервью “Ъ” глава Роспатента Юрий Зубов (см. “Ъ” от 30 декабря 2022 года).

«Научные исследования и разработки сопряжены с рисками недостижения прикладного результата. В ситуации борьбы с санкционным давлением и ухудшения финансового состояния госкомпаний, а также сокращения доходов бюджета органы власти и госкомпании вынуждены приоритизировать расходы и адаптироваться»,— пояснил “Ъ” источник, близкий к Белому дому. По его словам, новое оживление расходов на НИОКР ожидается при реализации Концепции технологического развития уже с 2024 года. В Минобрнауки, впрочем, данные о снижении закупок “Ъ” не подтвердили — часть информации не публикуется в открытых источниках из-за рисков санкций, а «закупки осуществляются не только на платформе zakupki.gov.ru, но и на других площадках».

В частном секторе интерес к созданию РИД и их защите проявляет только узкий круг организаций, следует из рейтинга патентной активности цифровых компаний РФ (составлен АНО «Цифровая экономика» и ИСИЭЗ НИУ ВШЭ). Рейтинг возглавил «Яндекс» (411 патентов), за ним следуют «Лаборатория Касперского» (408) и «Сбер» (305), «ИнфоТеКС» (67) и Национальное радиотехническое бюро (29). Среди патентов преобладают технологии цифровой безопасности (пока, однако, до нее далеко — объем утечек персональной информации оценивался в первом квартале 2023 года в 2,3 раза выше, чем годом ранее).

Поскольку лишь небольшая часть компаний патентует технологии, вопрос управления созданными РИД актуален для бизнеса. Основная его цель — защита собственных уникальных разработок, говорит директор по аналитике АНО «Цифровая экономика» Карен Казарян. Кроме того, в последнее время (во многом благодаря Илону Маску) патенты регистрируются и потом открываются на определенных условиях для закрепления технологического стандарта в отрасли. В РФ ситуация сравнима с США и Китаем, где есть несколько компаний, наиболее активно вкладывающихся в НИОКР и выделяющихся на фоне остальных по патентной статистике,— «так что число патентов можно также считать определенной мерой активности бизнеса в части научных исследований и разработок», говорит он.

Венера Петрова, Диана Галиева

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...