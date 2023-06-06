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Коммерсантъ FM
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Merck стала первой фармкомпанией, подавшей иск в связи с законом о снижении инфляции в США

Сегодня, 6 июня, американская фармацевтическая компания Merck подала в окружной суд округа Колумбия иск к Министерству здравоохранения США и нескольким другим правительственным учреждениям. Компания считает, что пункт американского закона о снижении инфляции, позволяющий согласовывать стоимость отдельных лекарств в рамках программы национального медицинского страхования (Medicare), нарушает Конституцию США.

Согласно закону, в рамках программы Medicare с фармацевтическими компаниями будут проводиться переговоры о цене некоторых лекарств. Первые такие переговоры должны пройти в сентябре — на них предполагается обсудить цены на десять самых дорогих лекарств, закупаемых по программе. Новые цены должны будут вступить в силу в 2026 году. Если компании не согласятся на снижение цен, власти США могут ввести акцизные сборы на эти препараты, достигающие 95% их американских продаж.

Администрация президента США Джо Байдена надеется, что новые правила помогут сократить расходы на покупку лекарств по Medicare на $25 млрд к 2031 году. Среди лекарств, переговоры по которым могут быть проведены в ближайшие годы,— производимые Merck препараты от рака (Keytruda) и диабета (Januvia). Их продажи в США в прошлом году составили $12,7 млрд и $1,2 млрд соответственно.

В своем иске Merck заявляет, что новые правила позволят принуждать фармкомпании продавать лекарства по ценам ниже рыночных. В компании считают, что эти правила вынуждают фармкомпании участвовать «в политическом театре кабуки», делая вид, что они соглашаются на снижение цен добровольно.

«Это не переговоры. Это равносильно вымогательству»,— говорится в иске. В нем также утверждается, что новые правила нарушают Пятую поправку к Конституции США, в соответствии с которой «частная собственность не должна изыматься для общественного пользования без справедливого возмещения». Компания заявляет также о нарушении Первой поправки, гарантирующей свободу слова, так как фармкомпаниям придется подписывать соглашения о том, что новые цены справедливы, хотя на самом деле они так не считают.

Ранее представители фарминдустрии уже заявляли, что новые правила приведут к потере прибыли, что, в свою очередь, вынудит их сократить инвестиции в инновационные разработки. По мнению аналитика банка Wells Fargo Мохита Бансала, иск Merck может быть только первым в ряду подобных исков от других фармкомпаний.

Об американском законе о снижении инфляции «Ъ» подробно писал в материале «Джо Байден преуспел не очень».

Яна Рождественская

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