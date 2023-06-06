Гонка соображений

Как стало известно «Ъ-Юг», власти Ростова намерены изъять земельный участок под автосалоном Lada на ул. Таганрогской. Департамент архитектуры и градостроительства (ДАиГ) обратился в суд с соответствующим заявлением, указав, что владельцы этой недвижимости затягивают снос самовольно возведенного строения. Судебное решение о ликвидации автосалона было принято еще в 2018 году и до сих пор не исполнено. Юристы говорят о формальной законности требования властей, но рекомендуют переложить обязанность по сносу объекта на судебных приставов.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Cергей Иванов Фото: Cергей Иванов

Департамент архитектуры и градостроительства (ДАиГ) заявил в арбитражный суд иск с требованием об изъятии земельного участка на ул. Таганрогской, 211. Участок принадлежит предпринимателям Маркару Хаймахяну и Александру Пяткову, которые содержат там автосалон «Авто-ревю». Как следует из иска ДАиГ, требование об изъятии земли мотивировано неисполнением предпринимателями судебного решения о сносе автосалона.

Власти Ростова добиваются сноса этой недвижимости с 2018 года. Тогда в ДАиГ заявили, что автосалон возведен без соответствующего разрешения. Ведомство обратилось в арбитражный суд с требованием обязать Маркара Хаймахяна и Александра Пяткова снести принадлежащий им автосалон как самовольную постройку. Суд удовлетворил требование властей, потом решение о сносе было поддержано вышестоящими инстанциями, включая Верховный суд РФ.

Судебное решение о ликвидации объекта вступило в силу в декабре 2018 года, но предприниматели до сих пор его не исполнили.

Адвокат юридической фирмы «Рустам Курмаев и партнеры» Ярослав Шицле считает, что требования ДАиГ об изъятии земли под самовольной постройкой «с формальной точки зрения могут быть поддержаны судом». Однако целесообразней было бы обратиться в суд с требованием возложить обязанности по сносу на судебных приставов, считает юрист. «Теперь же ДАиГ необходимо будет доказывать отсутствие возможности принудительного исполнения судебного акта»,— отметил Ярослав Шицле.

Как писал «Ъ-Юг», в 2007 году владельцы фирмы «Авто-ревю» Александр Пятков и Маркар Хаймахян построили на принадлежащем им земельном участке на улице Таганрогской здание площадью 747 кв. м. Целевым назначением участка являлось ведение садоводства, а объект изначально был зарегистрирован как жилая недвижимость. Потом предприниматели добились изменения вида разрешенного использования земли на размещение мебельных и автомобильных салонов, а строение перевели в категорию нежилых зданий и перерегистрировали как автосалон. Впоследствии он дважды достраивался с увеличением площади, которая к 2016 году была доведена почти до 1,8 тыс. кв. м. Спустя десять лет после возведения первой постройки автосалон «Авто-ревю» привлек внимание властей Ростова, которые потребовали снести самовольно построенный объект.

В 2021 году Александр Пятков и Маркар Хаймахян попросили суд изменить порядок исполнения судебного решения о сносе здания автосалона.

Вместо ликвидации объекта предприниматели предлагали провести его реконструкцию.

В качестве основания они указали, что демонтировать здание автосалона невозможно без нанесения ущерба соседним строениям. Однако суды отказали в сохранении самовольно возведенного здания.

Ростовская фирма «Авто-Ревю» работает с 2003 года, является официальным дилером Lada. По данным системы «СПАРК-Интерфакс», Маркар Хаймахян и Александр Пятков владеют фирмой в равных долях. В 2022 году ООО «Авто-Ревю» получило 684,5 млн руб. выручки с чистой прибылью 8,1 млн руб.

Вадим Водолазов