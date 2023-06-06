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Более 75 млн рублей грантов получили нижегородские фермеры на развитие хозяйств

Победителями конкурса на получение гранта «Агростартап» в 2023 году стали 16 нижегородских фермеров. Общая сумма поддержки выросла на 13,2% за год и составила 75,5 млн руб. Из них 72,4 млн руб. — средства федерального бюджета, сообщило региональное министерство сельского хозяйства.

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Фермеры получили гранты от 3,2 млн до 5,2 млн руб. на покупку сельскохозяйственной техники, крупного рогатого скота молочных и мясных пород и строительство теплиц для производства пряно-вкусовых культур.

Как писал «Ъ-Приволжье», в 2022 году грант «Агростартап» получили 15 фермеров региона, на поддержку было выделено 52 млн руб.

Елена Ковалева

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