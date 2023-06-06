Юбилей подняли на щиты

В Екатеринбурге под рекламную кампанию к 300-летию города отдали 480 билбордов, что в пять раз превышает стандартное количество размещений анонсов Дня города и почти в 10 раз — классические медийные нормативы, рассказали в АКАР Урал. Юбилейный проект охватит от 5% до 14% всей размещенной наружной рекламы. По оценкам экспертов, рыночная цена аренды поверхностей может составить около 16 млн руб. Масштаб рекламной кампании можно сравнить с активностью перед проведением ЧМ-2018, считают участники рынка.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В рекламной кампании юбилея Екатеринбурга приняли участие 25 известных уральцев

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ В рекламной кампании юбилея Екатеринбурга приняли участие 25 известных уральцев

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

В Екатеринбурге началась рекламная кампания к 300-летию города. Под проект отдано 480 билбордов, что почти в пять раз превышает количество рекламных поверхностей, которые ежегодно задействуются в День города, рассказали “Ъ-Урал” эксперты регионального представительства Ассоциации коммуникационных агентств (АКАР Урал).

Поверхности используют под кампанию с изображениями выдающихся екатеринбуржцев.

«Мы разрабатывали концепцию праздника и остановились на том, чтобы известные екатеринбуржцы сказали добрые слова своему городу. Мы выбрали два слогана: “Екатеринбург — город для тебя” и “Сердцем всегда с тобой”»,— пояснил заместитель главы Екатеринбурга Сергей Плахотин.

По данным администрации Екатеринбурга, в рекламной кампании приняли участие 25 известных уральцев: музыкантов, актеров, режиссеров, спортсменов и политиков. Среди них глава Екатеринбурга Алексей Орлов, группа «Чайф», тренер «Уралочки» Николай Карполь, певец Niletto, Герой России Дамир Юсупов, драматург Николай Коляда и режиссер Алексей Федорченко.

Наружная реклама — хороший охватный инструмент, считает директор «Штольцман и Кац» Василий Рубан. «Уверен, что далеко не каждый горожанин знает о масштабном юбилее города, а доносить такую информацию важно и нужно. В этом смысле хорошо, что для такого крупного события именно наружная реклама была выбрана в качестве одного из ключевых каналов коммуникации»,— пояснил он, отметив, что 480 билбордов достаточно, чтобы в комплексе с другими инструментами добиться результата по узнаваемости события среди екатеринбуржцев.

С ним согласен директор рекламного агентства «Амедиа» Валерий Гылка. Эксперт уточнил, что наружная реклама является самым дешевым средством медиа в перерасчете на 1 тыс. контактов с целевой аудиторией.

«По сути, каждый район — это отдельный город, в котором надо охватить целевую аудиторию, и это не просто автомобилисты, но и школьники, студенты, трудящиеся и пенсионеры. Соответственно, нужно постараться, чтобы за короткий период кампании охватить всех горожан»,— отметил он.

Как пояснила управляющий партнер РГ «Арифметика» Татьяна Курилович, предположительно, 480 конструкций будут представлены тремя основными форматами: билборды, ситиборды и ситиформаты. «Если учитывать количество свободных сторон в городе, распределение может быть примерно таким: билборды — 350 сторон, ситиборды — 30 сторон, ситиформаты — 100 сторон»,— отметила она.

По статистике AdMetrix, средняя стоимость коммерческого размещения на билбордах в Екатеринбурге составляет 27 тыс. руб. в месяц, на ситибордах — 15 тыс. руб., на ситиформатах — 7 тыс. руб. Изготовление плаката на каждый билборд или ситиборд стоит примерно 5 тыс. руб., на ситиформат — 1,5 тыс. руб.

Как пояснил Валерий Гылка, в зависимости от локации средняя стоимость рекламной поверхности на билборде 3х6 или ситиборде 2,7х3,7 в Екатеринбурге составляет от 25 до 35 тыс. руб. Аналогичную среднюю стоимость размещения (33,5 тыс. руб. без печати и монтажа) назвал директор медийного агентства AMG Сергей Балакирев.

«При условии аренды поверхностей на рыночных условиях, бюджет составил бы около 16 млн руб. Однако я уверен, что большая часть изображений будет размещена на некоммерческой основе, а какие-то особенно заметные и востребованные поверхности будут предоставлены с большим дисконтом»,— отметил господин Балакирев.

По мнению экспертов АКАР Урал, доля городских поверхностей, задействованных под проект, может составлять от 5% до 14%. Как уточнил Сергей Балакирев, для проведения масштабной охватной кампании в городе-миллионнике такое количество поверхностей почти в 10 раз превышает классические медийные нормативы. «Очевидно, что рекламная кампания в рамках празднования 300-летия города более масштабная, чем другие похожие события. Думаю, даже можно сравнить с активностью в рамках ЧМ-2018»,— добавил Валерий Гылка.

В целом, летняя загрузка конструкций в Екатеринбурге будет существенной, полагает управляющий партнер РГ «Арифметика» Евгения Ильиных. «Помимо 300-летия города, нас ожидают выборы в городскую думу, под которые кандидаты традиционно выбирают места в своих округах, а также Международный фестиваль университетского спорта, под который также будет задействовано значительное количество рекламных носителей»,— отметила госпожа Ильиных.

Диана Сунагатуллина